‘Contra algunos mexicanos y un argentino’, dicen en Panamá

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Futbol, le puso “pimienta” al duelo que sostendrán contra México en el Octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, resaltando un comentario sobre la nacionalidad de Rogelio Funes Mori.

“¿Puede ser que Panamá le gane a México? Sí, puede pasar, porque en el campo jugarán once contra once. Bueno, serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente contra una selección top, como es la mexicana”, mencionó.

El funcionario de la Fepafut destacó que la Selección Mexicana cuenta con jugadores importantes.

“Tienen la liga más importante de Concacaf, con una cantidad importante de jugadores. Porque no vienen tres jugadores importantes de ellos, pero atrás tiene 45 jugadores que buscan esos tres puestos”, indicó.

En la tercera fecha clasificatoria de la Concacaf, México se meterá al estadio Rommel Fernández para tratar de seguir invicto. El duelo iniciará a las 19:05 de este miércoles.