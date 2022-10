CONVERSE X COME TEES: LOS GRÁFICOS VÍVIDOS EN UNA NUEVA COLECCIÓN DE ROPA Y SNEAKERS

Come Tees y Converse lanzan otra colección de íconos urbanos y ropa Converse Shapes, mezclando símbolos con la iconografía clásica de la marca.

Con sus gráficos dibujados a mano y detalles expresivos, Come Tees se ha convertido en una voz inspirada en el streetwear, utilizando la moda como un mix entre memorias, deseos y autodescubrimiento. En una nueva colección de íconos urbanos y diseños de Converse Shapes, Come Tees aplica su lenguaje gráfico distintivo, uniendo la iconografía de la marca y el simbolismo con un atrevido gráfico de estrella.

La colección está conformada por un Chuck 70 con un vívido lenguaje gráfico de Come Tees, que convierte esta silueta de primera calidad en una expresiva obra de arte. Su diseño utiliza superposiciones de estilo vintage con detalles de tachuelas y letras hechas a mano que aporta nueva energía a esta silueta icónica. Combina colores salvajes, figuras dibujadas a mano, tipografía subversiva y gráficos audaces. El One Star Come Tees sube la apuesta en el ícono atemporal con imágenes audaces, superposiciones únicas y detalles de tachuelas.

Esta misma colección ofrece ropa expresiva gender free, con el arte colorido vibrante característico de Come Tees que desafía las etiquetas tradicionales. Incluye cuatro diferentes tamaños que te permitirán elegir tu estilo. Las versiones exageradas a partir de prendas básicas, una sudadera, un overol y un pants de estilo clásico están cuidadosamente diseñadas para brindar libertad de movimiento.

Encuentra la colección Converse x Come Tees a partir del 20 de octubre en converse.com.mx, Flagship Satélite, Converse, Santa Fe, Masaryk, Perisur, Mítikah, Andares y Puebla. Con un costo de $2,699.00 MXN y ropa de $1,899.00 MXN, $1,999.00 MXN y $2,799.00 MXN.