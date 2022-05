Cruz Azul cumple 95 años de existencia

Desde su estancia en la Segunda División, Cruz Azul tuvo un ascenso meteórico y en 1964 llegó al Máximo Circuito, donde obtuvo su primer título en 1969. Tras mudarse al Estadio Azteca de la capital de la República, comenzó una historia de éxitos conocida, que durante los 70 ganó seis trofeos de Liga más. Algo que lo llevó a ser considerado el Equipo de la Década.

Pedro Duana, un baluarte

Diez años le bastaron a Pedro Duana para convertirse en un jugador histórico de Cruz Azul y ganarse el cariño de la afición, por su identificación con el club desde su llegada en 1986.

“Al equipo le debo todo. Ellos me vieron desde que jugaba en clubes como Atlante y Oaxtepec. Yo venía de una situación económica muy baja, me ayudaron a levantarme y vivir de manera más estable. Y cuando me lesioné en dos ocasiones, me mantuvieron. Por eso siempre les voy a estar agradecido, para mí es una institución seria”, dijo el exdelantero a El Heraldo de México.

Duana afirmó que el principal aporte de La Máquina al futbol mexicano son los títulos y muchas páginas de gloria, “y eso nadie lo puede negar, porque se quedará en la historia; es un regalo para la gente. En menos tiempo de existencia logró ganar igual o más que otros conjuntos. A mí ya me tocó perder cuatro finales, pero cooperé con una parte. Al menos estuve ahí”.

No tuvo empacho en decir quién es el máximo referente del club de todos los tiempos, “Carlos Hermosillo». No quiero menospreciar a los que estuvieron antes, pero creo que los goles lo dicen todo”.

Lamentó la salida de Juan Reynoso como entrenador y aseguró que el actual plantel puede dar mucho más, “hace poco fueron campeones, así que no hay mucho que discutirles. Yo siempre los voy a apoyar”. El Heraldo