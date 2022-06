¿Cuál será el contrato de Jürgen Damm con América?

El fichaje del exjugador de los Tigres estará sujeto a la aprobación del entrenador Fernando Ortiz y de su cuerpo técnico.

¿Bombazo? El pasado miércoles Jürgen Damm se unió a la pretemporada que el Club América realiza en Cancún, sin embargo, no levantó tanta expectativa entre los fanáticos Azulcremas y estará a prueba para concretar su llegada, aquí te contamos cuál será su contrato.

Otros equipos de la Liga MX ya dieron golpes sobre la mesa con sus fichajes para el torneo Apertura 2022, pero las Águilas se han quedado atrás en ese sentido y jugarán una especie de apuesta con el exjugador del Atlanta United.

Cabe destacar que el siguiente certamen comenzará el viernes 1 de julio y terminará el domingo 30 de octubre para apoyar en la preparación de la Selección Mexicana para el Mundial Qatar 2022; en su caso específico, el América iniciará su torneo el sábado 2 de julio contra el Atlas, así que queda poco tiempo para incorporar jugadores.

¿Cómo será el contrato de Damm con el América?

Como ya se ha dicho anteriormente, el fichaje de Jürgen Damm está sujeto a la aprobación del entrenador Fernando Ortiz y de su cuerpo técnico, pues existe cierta incertidumbre sobre su ritmo por el periodo que estuvo inactivo.

Asimismo, ESPN dio a conocer que el Club América le ofrecería un contrato de seis meses con un salario superior al que percibía en la Major League Soccer (MLS), la razón de que no haya un vínculo a largo plazo es simple: si no rinde como se espera, no queda nada más que darle las gracias.

No obstante, existe la posibilidad de que ese periodo sea más largo a través de un par de cláusulas en el caso de que haya una respuesta inmediata del jugador dentro del terreno de juego y hay confianza en que pueda retomar el nivel que alguna vez mostró en los Tigres que dirigía Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.