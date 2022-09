‘Cuando el río suena, agua lleva’: Karla Sofía aclara si Arturo López Gavito es su pareja sentimental

En las últimas semanas, Arturo López Gavito ha causado controversia debido a su situación amorosa. Esto se debe a que usuarios de las redes sociales lo han relacionado con su compañera de trabajo, Karla Sofía Gascón, quien fue su competencia durante la segunda temporada de MasterChef México.

Todo surgió previo al estreno del programa de cocina que se transmite por Azteca Uno cuando la actriz subió una foto de ambos a su Instagram y escribió:

“Celebrando nuestro idilio en una visita íntima al “Bison Ranch” en Utah… Nada cómo dejar la rutina y conocer a tu pareja, eso sí, compramos las entradas por internet para que salieran más baratas y ahora resulta que tenemos que ver a los animalitos de lejos. (Pinche codo de esposo). Por lo menos me regaló un sombrero”.

A pesar de que el comentario se lee en tono de broma, los usuarios empezaron a especular si realmente habría una relación amorosa entre ambos.

“¿En serio son pareja?”, “Gavito es tu esposo”, “Me encantan”, “De verdad sí andan”, “Ustedes dos me encantan”, “Me voy enterando que son esposos”, se lee entre los comentarios de la foto.

¿Hay una relación entre Arturo López Gavito y Karla Sofía?

Durante el programa ‘De primera mano’, Karla Sofía aclaró los rumores sobre la supuesta relación que tiene con Arturo López Gavito. De manera molesta dijo: “Yo solamente voy a decir una cosa, cuando el río suena, agua lleva. Así que algo ahí hay algo rarito, entonces que no se haga la gente”

Continuó: “Para él, hay algo igual, así que no se vaya haciendo el que ‘ay yo no’, es como Judas, te niega tres veces. Pero no, yo lo quiero muchísimo, somos grandes amigos”.

“Afortunadamente estoy casada con una mujer maravillosa que me quiere con locura cada vez más y yo a ella, y tenemos una hija maravillosa. Y los rollos que yo tengo no se como llamarlo ya, lo único que hacen es fastidiarme la vida. Si yo tuviera que irme con un señor hoy en día, seguramente me iría con esto”, finalizó.actitud