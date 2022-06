¿Cuándo y cómo ver la alineación de cinco planetas entre Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno de este 24 de junio?

La inusual alineación de cinco planetas que iluminó el cielo nocturno del pasado viernes 3 de junio con la conjunción de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se mantendrá durante el resto del mes, y el próximo viernes 24 de junio podrá verse de nuevo al amanecer, según el portal Sky & Telescope.

“Este raro evento ocurrió por última vez en el cielo de la mañana en diciembre de 2004. Volviendo al cielo de la tarde, vimos líneas de planetas similares en octubre de 1997 y septiembre de 1995, pero la elongación de Mercurio en esos momentos no superaba los 10°, restringiendo la vista a puntos nítidos”

¿Cuándo volver a ver la conjunción de los planetas con la Luna?

Según los informes de S&T, la primera conjunción de cinco planetas en 18 años será visible en México sin la necesidad de usar telescopio. La alineación entre Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se posicionará hacia el sureste de la bóveda celeste unas horas antes del amanecer.

De acuerdo con el especialista, Bob King, las dos mejores oportunidades para ver la alineación de cinco planetas serán el 24 y 26 de junio, aunque los astros estarán alineados hasta el día 27. “Si bien no es un evento único en la vida, la próxima oportunidad no será hasta marzo de 2041. Llámame impaciente, pero no estoy haciendo suposiciones sobre el futuro”, dice el experto.

¿A qué hora ver este histórico evento astronómico?

Los cinco planetas estarán mejor visibles, dependiendo de su latitud, entre aproximadamente 1 hora y 40 minutos antes del amanecer. Dado que ese momento es crítico para la planificación de la velada. Aunque el punto máximo de observación será 45 minutos antes del amanecer.

Para saber exactamente a qué hora ver la alineación de cinco planetas, lo recomendable es usar la calculadora de amanecer de Time and Date para averiguar cuándo sale el Sol para su ubicación. Para el 24 y 26 de junio se estima que el amanecer sea a las 07:00 am, por lo que la conjunción comenzaría a las 05:20 y alcanzaría su punto máximo a las 06:15 de la mañana en tiempo del Centro de México.

¡Prepara esta rutina para ver la conjunción de cinco planetas?

Para poder observar la conjunción de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se recomienda acudir a un lago, un campo de granjero o un mirador alto con un horizonte este-noreste sin obstrucciones es una ubicación ideal. Venus estará brillante y bajo, con Mercurio a punto de ascender en ese momento.

“Querrá estar afuera un poco temprano para orientarse y encontrar un lugar cómodo para instalarse y disfrutar de la vista”, dice el experto de S&T, recomendando preparar un ambiente cómodo para poder observar la alineación durante todo el tiempo que dure.

Prepara todo lo necesario a las 05:20 de la mañana

de la mañana Comienza la observación a las 05:45 de la mañana

de la mañana Observa el punto máximo a las 06:15 de la mañana

¿Cuándo y cómo ver la alineación de cinco planetas?

El evento astronómico será visible prácticamente durante todo el mes de junio; sin embargo, el 3 y 4 de junio los cinco planetas se mostraron en su máximo esplendor, ya que la separación entre Mercurio y Saturno fue de tan solo 91 grados. El segundo avistamiento sucederá hasta el próximo 24 de junio, aunque el día 26, Venus y la Luna se encontrarán en conjunción.