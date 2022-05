¿Cuándo y por qué se celebra el Día Internacional del Té?, te contamos con detalle

El próximo 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té, una de las bebidas que también se consumen mucho la rededor del mundo y que cuenta con una gran cantidad de sabores porque para todos gustos de las personas hay y eso es algo que ha caracterizado a esta bebida. Además, claro, que se trata de la bebida de la realeza, porque si la Reina Isabel II la tiene como bebida oficial en el Palacio de Buckingham. Pero, alguna vez te has preguntado cuál es el origen de su día y la de la bebida, bueno ponte cómodo que te contamos con detalle.

Origen

De acuerdo a la historia, cuenta la leyenda que en el año de 2737 a.C. el emperador Sheng Nung solo tomaba agua hervida, esto se debía a temas de salud. Cierto día, estaba en proceso de su agua, cuando le cayo una hoja a su agua accidentalmente y lo que realmente le cautivo, fue el cambio de color que tuvo, mismo que le pareció sumamente curioso. Más tarde, al probarlo, se dio cuenta que el sabor era realmente extraordinario y se terminó enamorando de la bebida, misma que más tarde nombrarían como té.

A pesar, de que no se puede comprobar con certeza la historia, lo que si es real, es cómo la consumen en Inglaterra, pues no solo la Reina es amante de esta, también se trata de una bebida que incluso tiene su horario para consumirse a las 3 de la tarde en el país europeo y no importa las actividades que se están realizando, es obligatorio tomar el té a esa ahora, acompañado de leche y galletas.

Pero más allá de que se trata de la bebida «real», desde el año 2019 se celebra el Día Internacional de Té y, seguramente, te estarás preguntando cómo se dio. Bueno, resulta que la Asamblea General de Naciones Unidas lo hizo oficial en ese año, sin embargo se tiene como panorama que desde el año 2005 comenzó a celebrarse dicha efeméride, gracias a países como China, India, Sri Lanka, Kenia, Turquí, Japón y muchos más que son productores de la bebida.

Ahora ya sabes, porque se celebra el día del té y porque es tan interesante al rededor del mundo, aunado a ello, también se trata de una bebida con una gran cantidad de beneficios para la salud. Al ser sumamente rico en antioxidantes, se trata de una opción perfecta para retrasar el envejecimiento de las células y mantener los niveles saludables de las radicales libres. Además de ellos, también se trata de una opción perfecta para evitar los problemas de circulación y, con ello, evitar los problemas cardíacos o enfermedades cardiovasculares. Gastrolab