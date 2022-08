¿Cuánto tiempo debes tomar el Sol en la playa?, UNAM emite recomendaciones

Para los alumnos de educación básica las vacaciones de verano 2022 inician este 30 de julio y si tienes planeado salir a la playa y tomar un poco de Sol, esto te interesa, porque un especialista en dermatología de la UNAM explica cuánto tiempo es bueno tomar el Sol y qué recomendaciones seguir para hacerlo de forma segura.

¿Cuánto tiempo es bueno tomar el Sol?

“Tomar un poco de sol, entre 10 a 12 minutos, ya sea de manera cotidiana o cuando salimos de vacaciones, se considera relativamente sano y seguro”, indicó Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo advirtió que “esto no implica caminar semidesnudos por la ciudad”, sino que “con exponer el dorso de las manos y la cara es más que suficiente”.

¿Broncearse o quemarse por tomar el Sol es bueno?

Roldán Marín destacó que pasar el límite de entre los 10 y 12 minutos al Sol puede representar un peligro para la salud de la piel, y explica por qué:

“Cuando salimos de vacaciones y queremos buscar un bronceado, es decir, que la piel se pigmente o se haga más oscura, eso, definitivamente, no tiene nada de sano. Esa pigmentación, el oscurecimiento, es un mecanismo de defensa de la piel contra los efectos nocivos de la radiación ultravioleta emitida por el Sol.”

Entre los riesgos que existen por una larga exposición al Sol están, según el experto, las quemaduras solares, donde la piel se enrojece, se inflama y arde, y las cuales pueden ir desde el enrojecimiento y ardor, hasta llegar al grado de generar ampollas.

En cuanto a estas quemaduras solares, el académico dijo que “que lo menos importante es la quemadura, porque probablemente en una semana o 12 días se resuelve cuando se descama la piel y se genera piel nueva, y a la gente se le olvida el problema”.

No obstante, destacó que “la piel tiene memoria y esas quemaduras de Sol generan un daño permanente e irreversible, que seguramente se va a manifestar en 10, 15, 20 o hasta 40 años después como manchas, arrugas y, según la genética y el daño solar acumulado, puede dar lugar a cáncer cutáneo”.

Usar bronceadores, ¿es bueno?

El también médico cirujano destacó que si bien durante décadas los turistas han tenido la costumbre de untarse aceite de coco, aceite de zanahoria, Coca-Cola o hasta este aceite para bebé para obtener un mejor bronceado, esto sólo causa daños a la piel, ya que insistió que cualquier medida que favorezca la pigmentación y el oscurecimiento de la piel sólo aceleran o provocan daño.

¿Cómo protegerse del Sol estas vacaciones?

Antes de partir a la playa o a un lugar soleado para disfrutar de las vacaciones, Roldán Marín recomienda:

Usar bloqueador solar

Utilizar un bloqueador solar eminentemente mineral, ya sea con óxido de zinc o dióxido de titanio; el cual debe aplicarse cada dos o tres horas después de nadar o secarse con una toalla.

Lo ideal es utilizar un protector solar de farmacia, con factor de protección mínimo del 30.

Evitar la exposición directa

El especialista sugiere tratar de evitar la exposición solar directa entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, y preferentemente estar bajo la sombra.

Roldán Marín aconsejó exponerse al Sol “en la mañana o salir a caminar a la playa a la hora que está saliendo el Sol o después de las 5 de la tarde, a la hora de la puesta de Sol, cuando el sol no es tan intenso, no quema y no arde la piel”.

Ropa de protección

La ropa es el mejor protector solar, dijo el experto, por ello recomendó usar ropa de manga larga y pantalón o falda preferentemente largos. Lo ideal, agregó, es utilizar un textil natural con algodón o lino para evitar el exceso de calor.

También se sugiere usar lentes oscuros, así como sombrero de ala que protejan no sólo el rostro y la nariz, sino también las orejas y los hombros.

¿Qué hacer en caso de quemadura solar?

Rodrigo Roldán Marín indicó que los pacientes que sufran una quemadura cutánea deben:

Acudir con un especialista para ser atendidos

Evitar seguir exponiéndose al Sol

Mantenerse bajo resguardo en un techo o sombre

Quedarse en un baño con tina o regadera con agua tibia o fría, no caliente

Hidratar la piel con una crema blanca, no perfumada

