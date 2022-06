¡Cuidado! Estas extensiones de Google Chrome podrían espiarte

Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados para navegar en internet, este buscador ofrece la posibilidad de consultar información puntual tomando como fuentes miles de millones de sitios web en todo el mundo, además de una biblioteca repleta de años de información.

Si bien, la principal función es navegar por internet, existe la posibilidad de instalar extensiones que sirven como herramientas para ampliar la experiencia de navegación en Google Chrome.

Una extensión, a grandes rasgos, es un pequeño programa o función extra que se puede añadir a Chrome para conseguir extraer más rendimiento y mejorar la experiencia de navegación.

Si bien, estos programas pueden parecer “inofensivos” la verdad es que pueden llegar a solicitar permisos que podrían poner en riesgo tu información, es por ello que resulta importante prestar atención a ellas antes de instalarlas.

¿Cómo saber qué extensiones instalar en Google Chrome?

Si bien, es verdad que no existe a ciencia cierta una lista de aplicaciones actualizada que te permita saber qué no debes instalar, ya que constantemente se están lanzando nuevas extensiones, es posible observar algunos detalles para determinar si te conviene, o no, instalarla en tu equipo.

Lo primero que debes verificar es la procedencia de dicha extensión, ya que solo te recomendamos instalar aplicaciones que provengan de compañías que cuenten con el sello de verificación.

¿Cómo saber si una extensión de Google Chrome es perjudicial?

Adicionalmente, es posible detectar si una de las extensiones que has instalado ha sido reportada como maligna, para ello basta con acceder al sitio web llamado Extension Fingerprints, a través de este podrás realizar un escaneo de tus extensiones para verificar si alguna de ellas representa un riesgo para tu información, en caso de ser así aparecerán señaladas en color rojo.

Recuerda que si una extensión es “demasiado buena” para ser cierta ¡No la instales! ya que es muy probable que la misma sea un fraude.

El Heraldo