Damar Hamlin presenta signos de mejoría, informan los Buffalo Bills

Los Buffalo Bills de la NFL anunciaron que su jugador Damar Hamlin presentó signos de mejoría del paro cardiaco que sufrió durante el partido ante los Cincinnati Bengals.

“Damar permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en estado crítico, aunque con signos de mejoría notados ayer y durante la noche del miércoles. Se espera que permanezca en UCI mientras los médicos continúan controlándolo y tratándolo”, informó la directiva del equipo a través de un comunicado.

Damar remains in the ICU in critical condition with signs of improvement noted yesterday and overnight.

He is expected to remain under intensive care as his health care team continues to monitor and treat him.

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 4, 2023