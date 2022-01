“DE TI ENAMÓRATE”

RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

Por Alejandro Ruíz Robles

NI ORO, NI INCIENSO, NI MIRRA”

En México tenemos muy arraigada la tradición católica de las Santos Reyes Magos, mediante la cual 3 seres místicos y mágicos traen regalos – generalmente a la niñez – como reminiscencia de lo que fueron los presentes que le entregaron al niño Jesús en Belén hace ya más de 2,000 años.

Usualmente los adultos tendemos a pedir desde simples detalles o menciones de salud hasta misiones imposibles; quizás la más frecuente sea: una pareja agraciada físicamente, inteligente, fiel y con una posición económica desahogada.

Sin duda son verdaderos deseos que poco tienen que ver con la realidad, pero … ¿realmente estamos preparados para cuando la vida nos premia con detalles increíbles?

“AL BUEN ENTENDEDOR …”

Al despertar en la mañana y desayunar una rosca, vemos que lo más próximo a la magia que pueda existir para nosotros es sorprendernos al partir nuestra rebanada o bien, en una mordida, encontremos un niño que, de cumplirse, nos hará que consumamos carbohidratos en forma de tamal unos días después. Pero lo cierto es que nuestro deseo … ¡no se realizó!

Como consecuencia de ello, nuestra pretensión de una persona a nuestro lado con las cualidades soñadas pronto se desvanecerá en la rutina junto con los deseos de año nuevo y demás propósitos que nos hayamos fijado sin mayor compromiso.

Y lamentablemente, nos damos cuenta de que … ¡la única magia a que tendremos acceso en nuestra vida es la que resulta del trabajo, esfuerzo y preparación!

“SOY QUIEN NO SOÑE”

Y durante las reuniones que tengamos, las charlas con amigos o bien, las pláticas de café … siempre hablaremos de la persona con que soñamos y con ello, vemos que el tiempo pasa y por excepción, ésta no llega.

Cuando te preguntan la razón de tu soledad, usualmente respondes que más vale sólo que mal acompañado, que ya llegara o que, si es para ti … se hará presente en algún momento de tu vida. Frases tan frecuentes como vacías.

Sin embargo, cuando alguien se ha atrevido a cuestionarte si lo que pides es acorde con lo que eres, es común que no respondas o de hacerlo, seas tan ambiguo que realmente no represente tu sentir.

Y en ese sentido vale la pena reflexionar … ¿soy la persona que alguna vez he soñado ser?

“¿ERES QUIÉN DICES SER?”

¿En algún momento de tu vida te has preguntado quién eres?, ¿cuáles son tus metas?, ¿qué das de ti a la persona que te interesa?

Es obvio que, si alguien te cuestiona, responderás con tantas cualidades y acciones propositivas que la siguiente pregunta que debieran hacerse ambos es sobre la razón de tu soledad. Pero ya en un análisis introspectivo, te darás cuenta de que mucho de lo que has dicho es impreciso o peor aún, ficticio. Y al partir de ese supuesto, seguro es que lo que ofrezcas no será proporcional o equivalente a lo que pides.

En ese orden de ideas … ¿cómo pretendes que alguien te tome en serio como persona si tú no lo haces contigo?

“¿EN SERIO ERES SERIO?”

A veces las personas somos tan complicadas que no necesitamos más enemigos que el que tenemos en el espejo para destruirnos; es un hecho que somos quienes más saboteamos nuestros propios propósitos.

Mención aparte merecen los padres solteros responsables de sus hijos. Es obvio que los hijos siempre serán una prioridad, lo triste es que olvidamos que, si los padres no están bien, será cuestionable su apoyo.

Ahora bien, justificar la soledad por el hecho de atender a los hijos – por excepción -, es una excusa que, a la larga, se convierte en un sólido impedimento para ser un factor de felicidad. Los hijos siempre quieren ver a sus padres en plenitud; no es válido que sean culpados de la soledad mediata o inmediata de éstos.

Si tú no te ocupas de tu felicidad … de tu plenitud … de ti … ¿Cómo pretendes que alguien más lo haga por ti?

“LA CONSIGNA DE QUEDAR BIEN”

Habiendo tantas oportunidades actualmente de conocer gente, ya sean por medios reales o virtuales … ¿cuál es la razón para pretender ser quien no eres?

¿Qué caso tiene simular ser quienes no somos para que un tercero se interese en nosotros hasta que llegué el momento de que se de cuenta que no éramos a quien trataron? … ¿eso no se llama “engaño”?

Si pensamos que, asumiendo ciertas actitudes, mostrando ciertos modales y haciendo cosas distintas podemos cautivar a un tercero … ¿por qué no hacerlo para que nosotros nos interesemos en nosotros?

Si sabes cuales son las habilidades para desarrollar, los conocimientos a fortalecer y las oportunidades a tomar … ¡Hazlo por y para ti!

“VÍCTIMAS DEL ENGAÑO”

Si hiciéramos un censo en cuanto a lo que no nos gusta que nos hagan, sin duda de las primeras respuestas sería que “nos engañaran”. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos, no lo vemos así y a la larga, las apariencias desaparecen y las formas de ser se muestran.

Basta recordar que, en el mundo de los negocios, es sabido que el fraude es un engaño con la intención de conseguir un beneficio económico y con el cual alguien resulta perjudicado.

Quitando el aspecto económico, no seamos fraudulentos con lo más valioso que tenemos … nosotros mismos. No actuemos para simular ser quien no somos con el único objetivo de que alguien nos tome en cuenta. ¡Consideremos nuestra esencia y valores como persona y sintámonos orgullosos de quienes somos!

“LO QUE DICE MI REFLEJO”

Si sabes cuales son tus fortalezas y debilidades atiende a ellas para que las primeras sean una atracción y las segundas dejen de ser una inhibición para ti y el resto del mundo.

¿Qué caso tiene prepararnos para otros si no estamos listos para nosotros mismos?

En todo momento de la vida debemos mostrar nuestra congruencia; razón por la cual, olvídate de ser y parecer para otros y construye la persona que quieres ser, misma que seguro será atractiva para alguien a fin a tus intereses.

Es cierto, polos opuestos se atraen, pero disminuye los riesgos de fallarte a ti y muy probablemente, a tus fines. Conócete y lo que no te guste mejóralo, pero no te precipites y destruyas tus sueños por decisiones equivocadas.

Si tú no te conoces … ¿cómo pretendes saber qué es lo que requieres para crecer como persona?

“ESTOY FELIZ CONMIGO”

Por excepción, las grandes obras se construyen de afuera hacia adentro. En el caso de las personas, casi siempre son de adentro hacia afuera. Sé una gran persona y para tal efecto … ¡edifícate!

Si tú estás bien y satisfecho contigo mismo será más fácil que el mundo te conozca y muestre una acogida para ti. De ser lo contrario, será muy difícil que puedas embonar en tu medio y peor aún, contribuyas para ser una mejor persona y profesional.

Una persona segura de si misma atrae la atención de la gente … ¡Se tan seguro de ti que seas parte del brillo de tu entorno!

“¿Y AHORA QUÉ?”

Si eres feliz y estás seguro de quien eres ve las áreas de oportunidad que tengas para mejorar por ti y para la gente que te importa. Si estás en otra situación, quizás sea buen momento para que analices tu actuar y veas la manera de pulir lo que esta opaco, no te cierres a las opiniones de la gente valiosa … ¡búscalas y escúchalas!

Nadie tiene la varita mágica para desaparecer lo que no está bien y quizás, si la hubiera no convendría utilizarla porque no te costaría cambiar y a la larga, no la valorarías. Se analítico en tus acciones, conócete y proyecta lo que puedes mejorar por y para ti.

Olvídate de lo que diga el mundo como premisa inicial hasta que tú realmente te conozcas y a partir de ahí, instrumenta los pasos a seguir para ser la persona que has soñado ser.

¡Nadie nace ni es perfecto! … ¡Es cierto que los errores y defectos son parte de nuestra esencia, pero en nosotros está disminuir su grado y construir la persona que pretendemos ser!

“… ¿Y EL AMOR?

Sin duda que quien haya leído hasta aquí se preguntara que bien, hablamos de como como conocerme, mejorar y amarme … pero no del amor en pareja y tienes razón. Lo curioso de esto es que … Nadie puede dar lo que no tiene y si tú no te amas … ¿cómo pretendes compartirlo o que alguien lo haga por ti?

La persona que se interese en ti será porque reconozca tu valor y la manera en que eres contigo porque sabrá tus alcances. ¡Que tu compañía sea premio y no castigo!

Piensa que, si tú te dañas, lastimas, menosprecias o victimizas es seguro que tarde o temprano lo harás con quien esté contigo.

¡Sé la mejor versión de ti para que no sólo te ames tú y tu pareja sino todas las personas que están a tu lado!

Si amar es decidir cuidar, responsabilizarse, respetar y conocer a una persona … ¡empieza contigo!

Sé razón y sé corazón … ¡no sólo te sujetes a tus emociones y pasiones!

Una persona que se ama lo proyecta … ¿QUÉ PROYECTAS AL MUNDO? … ¿ERES UN SER DE AMOR?

Erich Fromm escribió en El Arte de Amar que “la paradoja del amor es: “Ser uno mismo, sin dejar de ser dos” … ¿ALGÚN DÍA HABRÁS SENTIDO ESO?

