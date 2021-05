Democracia, sólo con Derechos Ciudadanos

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

Argonmexico / Al mal paso, darle prisa… A menos de tres semanas de la elección más grande del México contemporáneo, hay quienes insisten que el partido Morena y sus aliados van a ser derrotados en las urnas; sin embargo, en cada una de las 15 entidades donde se renovará el mando estatal, las cosas no pintan del todo mal para el morenaje.

Candidatas y candidatos del partido en el poder federal se la juegan para convencer a los votantes y llevarse la tajada del león. Más allá de las encuestas ordenadas por una y otra coalición partidista, el principal sondeo será, nadie lo puede negar, lo que dicte la ciudadanía el 6 de junio. Así ha sucedido desde aquella tragicomedia registrada en julio de 1988, cuando perdió el volado quien lo ganó.

Con el pleno respaldo en Nayarit de los colegas: Argimiro León, Lenin y Emiliano Guardado, José Enrique Vázquez y otros, realizamos senda entrevista con Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato a gobernador de Morena-PT-PVEM-Panal y, al eludir lanzarse duro en contra del actual gobernador panista Antonio Echevarría García, se abre de capa.

Para referir: Tenemos que impulsar más el turismo, pero con puntos de equilibrio. Yo garantizo desde ahora una inversión económica que genere justicia social, porque los programas de vivienda, los buenos salarios, las buenas escuelas y las buenas guarderías se reflejen; de lo contrario, se vuelve provocadora para la estabilidad social.

“Imagínese usted una noche en un hotel de “La Mandarina” que cuesta 60 mil pesos la noche. Pero si se pone a pensar que Nayarit tiene las mejores playas del país, las mejores de América y de otras naciones del mundo…

“Tenemos que lograr un desarrollo equilibrado, económico y social, el plan perfecto que nos vinculará ya en breve a la parte central del país a través del Bajío, y la otra conexión que tenemos que lograrla, porque está incumplida en muy pocos kilómetros y muy poco monto de inversión. Vincular a Nayarit con el centro del país a través de Aguascalientes.

“En cuestiones de mercados y turismo, el aeropuerto de Tepic que se ampliará. Será de dos pistas, nacional e internacional. Lo tenemos que reimpulsar para que se logre el desarrollo turístico con muchos atractivos. Para que vengan empresas maquiladoras también y, de la misma manera, vincular a Tepic con Compostela, con Las Varas y con la zona turística.

“¿Qué problemas nos encontramos?, que México y Nayarit son parte de la política de inversión de primer piso y está deficiente. Problemas transversales en el país, ¿cómo cuáles?, uno o dos: empleo, salud, seguridad; problemas locales, falta de infraestructura, de servicios públicos, calles desastrosas, drenajes que ya entraron a la obsolescencia o que no existen.

“Plantas de tratamiento, que no las hay. Ríos, como el que tenemos aquí, el Mololoa, un privilegio tenerlo, pero totalmente contaminado. Sistemas de barreta eléctrica, totalmente ineficientes. Entonces, tenemos que levantar a los municipios del país. Ahí es donde se refleja la calidad de vida de los habitantes, por ser el municipio la política de primer contacto del ciudadano.

“Debemos lograrlo. Tenemos que ir a una democracia en derechos de los ciudadanos. ¿En qué lo estamos encontrando?, en el área laboral del sector público, donde se privilegia más al recomendado o a quien tiene un derecho heredado del papá, pero el resto de la población está desprotegida. Debemos acelerarlo, porque si no, México está en una inconformidad tal, que después será un problema que no vamos a poder manejar”.

Navarro Quintero remarca que el consumo de drogas en el mundo y en México se desplaza a menores de edad. Además, se está incrementando el suicidio. Es un problema integral.

“Para que lo entienda la gente, quiero ser el empleado de ellos, el patrón de la sociedad. Aspiro a ser su empleado. Ellos tienen que medir mi grado de eficiencia, para que la gente eleve su autoestima también hacia el gobernante, y no le entre la pena, mucho menos el temor de exigirnos. Hoy tenemos que cumplir o cumplir.

“No hacer gastos con cargo a la tarjeta de crédito que paga el pueblo, sino a nuestro propósito. Basta de que el pueblo pague los lujos de las grandes camionetas, de los grandes restaurantes. Como el albañil, por poner un ejemplo, si quiere ir a un tránsito nuevo, compra su bicicleta de su salario. Si quiere ir a un restaurante, lo paga de su salario. También el político debe ser.

“Y si esos excesos los traducimos en inversiones, en tractores, en tecnología, en lanchas, en motores, en sistemas de riego, creo que estaremos generando una satisfacción social que tiene deseos el pueblo, grandes deseos”.

Reportero: Excelente mi querido doctor. Muy buena perspectiva. Si algo quiere agregar, para nosotros es muy satisfactorio nos haya recibido. Nos haya permitido estar con usted.

Candidato: Tengo tres, entre otras grandes coincidencias con el Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación. Uno, es ir en contra de la corrupción. Dos, contra la desigualdad, y Tres, contra la impunidad.

“Agregaría que en Nayarit tenemos que conciliar los estratos sociales. Agradezco a los cuatro partidos que me respaldan, que por arriba de ellos está la sociedad en su conjunto. Que los partidos no pueden partir a la sociedad, pero que los políticos no podemos partir a los partidos y a la sociedad.

“Es momento de la conciliación, pero también de la honestidad, de la transparencia. Es momento de aspectos económicos, sí; pero también de aspectos sentimentales y sociales. El político debe estar muy cerquita de la aspiración social, del sentimiento social, del sueño social, de la esperanza social, y creo que teniendo los recursos que tenemos, que no los hicimos nosotros, los nayaritas; todo lo que le comenté, los 600 kilómetros de litoral etcétera, etcétera nos lo dio la naturaleza, pero lo que sí hicimos nosotros fue la miseria, y hoy en día tenemos que reflexionar, ir a la par de la riqueza natural con la calidad de vida de todos y todas las nayaritas”.

“Siempre me ha gustado ver al pueblo de frente y a los ojos. Jugar con las cartas sobre la mesa y boca arriba. No quiero un escenario para sólo llegar al gobierno de Nayarit. Quiero decir a los nayaritas que tienen un hombre que va a estar debajo de ellos como patrones. “Ser humildes con los humildes”. Ahora es cuando chile verde, le haz de dar sabor al caldo…

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com