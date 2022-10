Denuncian invasión de viviendas en la colonia 10 de abril

De acuerdo con un comunicado, los habitantes de la Colonia 10 de Abril, solicitaron el apoyo de la regidora de Morena del Municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga Correa, para que se brinde atención en esta zona por parte de las autoridades municipales.

Abundaron que si solicitan el apoyo de la policía cuando se presenta algún robo o delito, basta que los responsables corran hacia la reja del condominio, porque saben que los elementos no pueden ingresar a esa área, de manera que los presuntos delincuentes quedan cubiertos “bajo un manto de impunidad”.

“A nosotros nos gustaría que se acabara con ese régimen condominal o se cambiara, porque no es algo que nos beneficie, porque no podemos pedir el apoyo policiaco y no nos sentimos seguros, porque en cuanto cometen algún delito nada más basta con que pasen la reja del condominio y ya todos saben que no pueden entrar”, relataron los vecinos.