Descubre a Rayan Vitor, la joya de 15 años por la que se pelean Barcelona y Real Madrid

El Barcelona apuesta a una fuerte política de contratación de atletas jóvenes, formándolos en la plantilla B hasta que maduren para dar el salto a La Liga. Y uno de los ojeadores que está trabajando desde hace rato es Deco, cuyo reciente informe puso sobre la mesa el nombre de la nueva joya del fútbol brasileño: Rayan Vitor. Sin embargo, los culés no la tendrán fácil ya que el Real Madrid también lo tiene en carpeta.

Rayan Vitor Simplicio Costa, goleador de apenas 15 años del Vasco da Gama Sub 17, tiene 1,85 metros de altura y un olfato goleador impactante que lo posiciona como goleador del 2022: lleva 13 tantos en 10 encuentros oficiales. El atacante zurdo posee una buena técnica, mientras que es dueño de un gran poder de definición. Sus atributos lo llevaron a ser convocado para la selección de Brasil Sub 17, mientras que el club ya lo ascendió al equipo sub 20.