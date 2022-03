Detenido el presunto feminicida de la presentadora mexicana Michell Simón

Agentes de la policía mexicana han detenido este miércoles al presunto feminicida de la presentadora de televisión Michell Simón, asesinada el 20 de febrero de Tlalpan, al sur de Ciudad de México. La Fiscalía de la capital ha informado de que el individuo, identificado como Miguel ‘N’, ha sido arrestado en la alcaldía Benito Juárez. La fiscal general de justicia de Ciudad de México, Ernestina Godoy, ha afirmado en una rueda de prensa de que tienen indicios de que el detenido tuvo cómplices que le ayudaron a deshacerse del cuerpo.

Michel Simón, de 29 años, salió de su casa un domingo de final de febrero, pidió un taxi por una aplicación hacia Benito Juárez y se reunió con el hoy detenido en un domicilio, según la reconstrucción de las autoridades. Miguel ‘N’ la mató al interior de una vivienda con un “objeto cortopunzante”. Después, el cuerpo fue trasladado en un coche sedán blanco, con matrícula de Guerrero, hasta el Ajusco. En ese trayecto es en el que la Fiscalía cree que el hombre fue ayudado por otras personas, que escoltaron el vehículo: “Le auxiliaron en el traslado del cuerpo”.

Tres días más tarde, el cadáver de la joven fue hallado envuelto en sábanas de hotel Villas Patriotismo en el kilómetro 32 de la carretera Picacho-Ajusco. Lo encontraron operarios que trabajaban en la extinción de un incendio en ese tramo de la calzada.

Simón, que era originaria de Coatzacoalcos, en Veracruz, había entrado en el mundo de la televisión como modelo a los 18 años, después fue ayudante de producción y reportera para la cadena Olmeca TV. En 2013, había emigrado a Ciudad de México para empezar una carrera como conductora de deportes. Se había formado como locutora deportiva y trabajó como conductora en el programa Hoy Fútbol de Aym Sports y en la emisora 88.9 noticias, de Grupo Acir. También había hecho algunos trabajos como actriz, por ejemplo, en 2016, participó en la película de Netflix, Salvaje Tentación.

La familia de la joven denunció su desaparición el mismo día 20, y hoy la Fiscalía les había comunicado los hallazgos. Todavía no se ha detallado la relación entre la víctima y el detenido. La presentadora había revelado en enero el ciberacoso que recibía en las redes sociales: "Está cañón el tema del acoso. Sí he sufrido de eso y lo he sobrellevado". Simón había participado en las protestas y el paro de 9 de marzo de 2020 contra la violencia de género en México. "Me aterra aparecer como en la siguiente foto [en la que simulaba estar desaparecida] y si soy yo la siguiente, quiero ser la última".