ENFOQUE

Por Juan Álvaro Zaragoza Lomelí

Este domingo 6 de junio, está en la balanza el futuro de México, la disyuntiva entre la libertad y la opresión, la democracia y la dictadura.

Hoy es el día de tener conciencia quién es el verdadero mandante, quién el mandatario, el que manda es el ciudadano, el que obedece es el servidor público, por eso les pagamos, sus estrafalarios salarios, así como las bolsas de dinero para realizar sus sucios negocios.

El recurso, se origina en todos nosotros, los mexicanos que trabajamos día a día y que, lamentablemente, por una distorsión en el concepto de hacer política, el mandatario dispone de ellos a su voluntad, generalmente se enriquece brutalmente y junto con su camarilla, caen víctimas de la corrupción en la cueva de Alí Babá, que es en lo que tristemente han convertido el Palacio Nacional una caterva de vivales ineptos y corruptos, han saqueado las arcas nacionales y encaminan al país al precipicio de la pobreza, el hambre, la violencia y el rencor social, en un México polarizado que busca provocar una lucha fratricida, olvidando la unidad y la gran nación que con mucho esfuerzo y mucha sangre, hemos forjado a lo largo de siglos,

Nadie imaginó el 6 de julio del 2018, que un solo hombre tuviera la capacidad de destrucción que ha mostrado Andrés Manel López Obrador que en 29 meses que ha generado 12 millones de pobres más, a hecho quebrar a un millón 100 mil empresas y sumido en el desempleo a millones más.

Es el hombre que desde su mañanera, nos ha intentado seguir engañando con más de 53 mil mentiras, tratando de hacernos creer que todo está bien, que vivimos en el país de las maravillas, que estamos en jauja, que tenemos al presidente número 1 del mundo y que en consecuencia, vive como en un sueño, a todo lujo en un Palacio con todo el poder, con toda la soberbia y con toda la prepotencia de la que el propio poder hace perder la razón a una persona que por su propia incapacidad mental, ha perdido piso y en su mundo real piensa que está cumpliendo con sus 100 promesas de campaña, pero sobre todo, su juramento de no mentir, no robar y no traicionar, haciendo justamente todo lo contrario.

Este 6 de junio, pensando que aun cuenta con los 15 millones de adultos mayores que con una miseria los tiene en la mano; los miles de ninis, que presupone que serán sus incondicionales que lo apoyaban.

Es el hombre que por los recortes presupuestales, llevó al extremo del austericidio y que por a falta de mantenimiento en el metro, es el directo responsable de la muerte de 26 personas del METRO, lo que equivale a que él mismo hubiera sido el asesino, encubriendo además a sus colaboradores que tienen la responsabilidad de cuidar ésta y muchas obras más que tienen que estar al servicio de la población.

Su falta de humanidad y sentimientos con los deudos de estos muertos y heridos a quienes no mostró la menor empatía, los mas de 200 mil muertos por el COVID, solo por su necedad de no usar el cubrebocas, los 80 mil víctimas del crimen organizado al dejar que impunemente se adueñen de las dos terceras partes del territorio nacional, ese es el hombre que hoy, violando toda ley se mete en el proceso electoral, para aferrarse al poder

Hay más de mil 1100 mujeres que lloran por sus hijos que fallecieron de cáncer por falta de medicamentos, mujeres que también fallecieron por cáncer cervicouterino o de mama.

Madres solteras que tuvieron que abandonar su trabajo por cerrarles las guarderías, miles de jóvenes que perdieron su futuro al cancelarles las becas, al destruir la educación y olvidar la tecnología.

El ambiente del país está enrarecido, no sólo porque la economía decreció un 9 por ciento, sino porque estamos quemando carbón y combustóleo que contamina no sólo el ambiente de México, sino de todo el planeta.

Ese hombre que prometió hace más de un año presentar los resultados de sus exámenes físicos y psiquiátricos, y que quedó como todo, en una promesa, incumplida, en una mentira más de quien se cree dueño de vidas y haciendas.

Piensa que el dinero que los mexicanos aportamos con el esfuerzo diario es suyo y que puede disponer de él a su antojo, comprando refinerías chatarra que resultaron un fraude

Si, el mismo hombre que perdona y olvida los actos de corrupción de su hermano Pío, de su sobrina Felipa, el que perdona a Bartlett y su treintena de casas o de Irma Eréndira y su esposo John Akerman que son los nuevos terratenientes del país pues en su círculo cercano, se les han llegado a comprobar que son dueños de más de 100 propiedades. Para ellos, esa es la austeridad republicana, su justa medianía juarista.

Ese hombre al que nada le sale, que no pudo ni vender ni rifar un avión presidencial que ni Obama tenía y que nos cuenta cientos de miles de pesos diarios.

Ese mismo hombre que puede generar una conflagración mundial al rescatar a Evo Morales, coquetear con Rusia y China, sentirse el líder moral no solo de México, sino de toda América Latina, con sus homólogos de Cuba, Nicaragua, Argentina, donde el populismo y la miseria reina por su visión arcaica y equivocada de no reconocer hacia dónde va el mundo. El mismo que fue a lamerle las botas a otro populista nefasto como Trump y que peligrosamente está provocando a Joe Biden con las graves consecuencias que esto puede traer.

Es el hombre que se pelea todos los días con la prensa porque le señalan sus errores y no los ve como sus críticos, sino como sus enemigos, a quienes persigue y pretende exterminar, pero que se dieron cuenta de la clase de mitómano que está derrumbando aceleradamente al país.

Hay muchos motivos para considerarlo un psicópata, megalómano y egocéntrico.

Hoy 6 de junio, se juega el destino del país, la libertad y prosperidad de los mexicanos y para ello, bastará un examen de conciencia, una revisión de cuánto dinero hay en el bolsillo, si tus hijos y tu familia tienen para comer hoy o tal vez mañana y repasar sólo algunas de las cosas que ha han descrito líneas atrás.

Hoy, 6 de junio, tenemos el arma más poderosa que los cuernos de chivo o las imaginarias armas largas de Mario Delgado, nada podrán contra una credencial de elector y un plumón. Es libertad o esclavitud para nosotros y las próximas generaciones y todo ello, está en nuestras manos.

Piensa, reflexiona cómo estabas hace menos de tres años y como estamos hoy y espero en Dios, te ilumine y tomes la decisión correcta.

Sus errores y crímenes de lesa humanidad, será Dios, su conciencia y el tiempo, el que se encarga de cobrárselas; pero México y los Mexicanos somos mucho mas grandes que eso, y lo hemos demostrado.

Contacto; jazaragoza_@hotmail.com