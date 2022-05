Día de Star Wars: Estos videojuegos tienen descuento en las tiendas de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y para celebrarlo hay muchas tiendas que hacen eventos temáticos, algunas proyecciones de cine y en el caso de los videojuegos, algunas plataformas ponen en rebaja algunos títulos.

Descuentos en Nintendo

En el caso de Nintendo acaban de lanzar un descuento que estará disponible hasta el 10 de mayo, en un paquete llamado Star Wars: Pack de Legado (Heritage Pack) dentro del mismo hay 5 juegos que se pueden descargar una vez que adquirimos dicho paquete, su precio es de 856 pesos e incluye los siguientes juegos:

Star Wars Republic Commando.

Star Wars Episode I Racer.

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast.

Star Wars: The Force Unleashed.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy.

Descuentos en PlayStation

También otras plataformas como PlayStation tienen videojuegos en descuento, uno de ellos es Star Wars Squadrons que de 39,99 USD ahora está a 9,99 USD también hay otros títulos como Battlefront, Jedi Fallen order, Super Star Wars, Race Revenge, en general la mayoría de títulos disponibles en PlayStation están en descuento de hasta 75% con respecto a su precio original.

Descuentos en Xbox

Para el caso de Xbox hay algunos títulos que están en descuento, como Squadrons, entre los títulos el que tiene mayor rebaja es el de Star Wars Episode I racer seguido por Battlefront que también tiene descuento, hay un apartado oficial dentro de la consola llamado promoción 4 de mayo para ver todos los descuentos que hay.

Festeja el Star Wars Day

Esta es una fecha que no se pueden perder las personas que siguen la saga de Star Wars y que en muchas plataformas hay descuentos para adquirir sus productos. Hay que recordar que este día aparece gracias a que un diario británico publicó una nota en 1979 felicitando a la primer ministro de ese país con la frase May the 4th Be With You, un juego de palabras que traducido al español dice que la fuerza te acompañe y desde el año 2013 Disney hizo oficial la celebración que ahora año con año las personas celebran y disfrutan con las películas, videojuegos y todo el contenido que hay. El Heraldo