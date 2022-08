Diego Luna: Revelan tráiler de “Andor”, la nueva serie de Star Wars protagonizada por el mexicano

En las últimas horas, el nombre de Diego Luna se ha mantenido en tendencia en redes sociales y esto se debe a que fue liberado el primer tráiler de “Andor”, la nueva serie perteneciente al universo de Star Wars, la cual será estrenada próximamente a través de la plataforma de streaming de Disney Plus, por lo que a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre esta nueva producción que tiene como protagonista al reconocido actor mexicano.

Esta nueva producción del universo de Star Wars se desprende del spin-off de “Rogue One”, donde Diego Luna apareció por primera vez en esta franquicia y en esta ocasión se conocerá más a fondo la personalidad de “Cassian Jeron Andor”, el personaje que interpretará el reconocido actor mexicano.

Experience the three-episode premiere of #Andor, a Star Wars Original Series, streaming only on @DisneyPlus September 21. pic.twitter.com/jPQQVp0rkP

— Andor (@StarWarsAndor) August 1, 2022