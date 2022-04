Digitalización, análisis de data y sustentabilidad, los grandes retos del turismo

Durante la realización del Primer Foro “Think Tank Internacional de Turismo: Nuevas tendencias Internacionales para llevar al turismo al siguiente nivel”; representantes de organismos internacionales de turismo y economía, confirmaron que los grandes retos del turismo a nivel mundial, es trabajar en la digitalización de los servicios, la obtención y análisis de data y el desarrollo de destinos sustentables.

En la inauguración del evento y ante una audiencia de más de 300 personas, así como participantes virtuales de 10 países miembros de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Mariela Moran Ocampo, secretaria de Turismo, sostuvo que este foro tiene como objetivo principal, conversar sobre las distintas estrategias para los destinos y prestadores de servicios, así como la adaptación a la nueva normalidad a raíz de la pandemia de Covid-19, bajo los lineamientos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

De igual forma, dijo, aprender de casos de éxito y reflexionar sobre temas como la optimización de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

“Por instrucciones del gobernador Mauricio Kuri González, queremos estar cerca del sector y una de las necesidades que detectamos, es el tema de la profesionalización. Eventos como éste impulsan la profesionalización del sector turístico, para que ellos puedan ofrecer un servicio que supere las expectativas de nuestros visitantes. Con esto, ponemos las condiciones para que nuestro sector pueda vender más”, sostuvo.

Oscar Rueda García, director de la Oficina de la Presidencia Ejecutiva del Banco de Desarrollo de América Latina, destacó la oportunidad actual que existe de obtener financiamientos para proyectos turísticos sustentables, a través de esta institución, y dijo sentirse sorprendido por las características de Querétaro como destino turístico.

“Había tenido oportunidad de visitar México en varias ocasiones, pero hoy que estoy en Querétaro, me encuentro con una sorpresa muy positiva. Aquí no sólo encontré México. Encontré algo muy especial dentro de México. Aquí encontré la riqueza colonial e histórica, su belleza arquitectónica, y el hecho de que es un producto integrado, no sólo una gran ciudad, es un estado que tiene el lujo de decir que tiene seis Pueblos Mágicos, que lo hace uno de los estados más atractivos de México”, subrayó.

El primer foro “Think Tank Internacional de Turismo”, contó con la participación de especialistas en el tema, quienes emitieron diversos posicionamientos y puntos de vista sobre temas de alta relevancia para el turismo en el mundo, tales como el impulso, fomento y aceleración de la digitalización de los servicios turísticos; como una obligación para los destinos y los prestadores de servicios.

De igual forma, externaron la necesidad de mantener de forma permanente, un análisis de data, que permita mejorar la toma de decisiones para las empresas y organismos, así como el diseño de las estrategias de promoción y comercialización; generar plataformas y aplicar inteligencia artificial para analizar data y personalizar los servicios digitales para los usuarios.

Al encuentro asistió Maximiliano Mauvecín, secretario general de la Federación Sudamericana de Turismo (FEDESUD); Juan Francisco Maqueda, fundador y CEO de la Agencia de Marketing Integrado LATAM One Full Agency; José Carlos Santiago, presidente y fundador del Grupo Editorial Excelencias y Vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía; José Antonio Vidal, presidente de la Organización Mundial de Enoturismo; Mohamed Taleb Omar, asesor diplomático de la Organización de las Naciones Unidas y responsable de turismo y agenda 2030; Antonio Santos del Valle, vicepresidente de la Junta de Miembros Afiliados a la Organización Mundial de Turismo; José Rolando Méndez, director ejecutivo del Patronato Rímac y Cite Industrias Creativas de Perú, quienes estuvieron participando de manera presencial.

De manera virtual se contó con la participación de Amora Carbajal, presidenta Ejecutiva de PROMPERÚ; José Ramón Bauza, eurodiputado y portavoz de Renew Europe en la comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo; Pau Roca, director General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino; Antonio Roldán Ponce, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de FHD; María Rosa Sánchez Jiménez, teniente Alcalde de promoción y captación de inversiones del Ayuntamiento de Málaga, España.

La organización del Foro anunció el otorgamiento de 100 becas con un valor superior a los dos mil euros, para estudiar un curso especializado de 100 horas bajo cinco distintas temáticas turísticas, a través de Ostelea Tourism Managment, de Barcelona. La convocatoria para acceder a estas becas, será publicada en la brevedad en la página web http://queretaro.travel