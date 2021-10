Diputados mantienen inscripción obligatoria de RFC para jóvenes de 18 años La noche de este sábado fueron circulados los tres dictámenes relativos a la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos del 2022 que analizarán debatirán, y en su caso, aprobarán el próximo lunes los integrantes de la Comisión de Hacienda y el pleno de la Cámara de Diputados, y donde prácticamente no se le hicieron cambios a las iniciativas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En el dictamen de la Miscelánea Fiscal, a pesar de la polémica que se generó en redes sociales y entre los partidos políticos la inclusión de un nuevo régimen fiscal para los jóvenes mayores de edad que estarán obligados a expedir su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a partir del próximo 1° de enero, los diputados federales decidieron mantener esta medida y solamente le hicieron un agregado para clarificar que mientras no se tenga una actividad económica no estarán obligadas a pagar contribuciones o a presentar declaraciones fiscales y estarán en el rubro: “inscripción de personas físicas sin actividad económica”.

También se le hizo un agregado para dejar en claro que mientras no se realice ninguna actividad económica se entenderá que no generarán obligaciones fiscales, hasta que no se incorporen a algún empleo.

“En caso de no realizar actividad económica alguna, el alta se dará ‘sin obligaciones’ y sólo hasta que se incorporen a alguna actividad económica, a solicitud de la propia persona, se iniciará con la declaración y pago de las contribuciones que correspondan”.

“No obstante, a efecto de otorgar certeza sobre el tipo de inscripción que se deberá aplicar en estos casos, y tomando en cuenta las inquietudes manifestadas en el ejercicio de Parlamento Abierto del 11 de octubre pasado, esta Comisión Dictaminadora estima conveniente indicar en el último párrafo al apartado A del artículo 27 del referido Código que la inscripción se realizará bajo citado rubro, a efecto de que quede claro que tal inscripción no implica obligación fiscal alguna para los mayores de 18 años sin actividad económica”.

Asimismo, se destaca que esta medida no dará lugar a la aplicación de sanciones, por lo que, atendiendo las inquietudes de diversos sectores de la sociedad, esta Dictaminadora considera necesario incluir una disposición que establezca explícitamente lo anterior, a efecto de otorgar seguridad jurídica.

“Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro “Inscripción de personas físicas sin actividad económica”, conforme al Reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones”, define la propuesta de modificación al último párrafo al apartado A del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

“Para los efectos de lo previsto en el artículo 27, Apartado A, párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas mayores de edad que no realicen alguna actividad económica se entenderá que no genera obligaciones fiscales hasta en tanto se incorporen a alguna actividad económica, por lo que no dará lugar a la aplicación de sanciones”, describe la modificación al Artículo Noveno del Decreto.