Director de Pemex llama ‘mentirosos, mentecatos, ignorantes’ a panistas durante comparecencia

El director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, llamó “mentirosos, mentecatos, ignorantes” a diputados del PAN durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura.

El funcionario sostuvo que los legisladores de oposición hicieron afirmaciones sin sustento y que lo insultaron, sin oportunidad de dar réplica a los comentarios y cuestionamientos.

“Lo digo por los diputados y diputadas del PAN que hicieron una serie de afirmación mentirosas, ignorantes y discúlpenme porque estoy en la casa de los diputados, pero no puedo menos que decirlo. No es me me enoje, yo ya soy, como dicen en mi pueblo ‘coyota baleada’ yo ya me las conozco, pero sí tengo que contestar porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y salir corriendo y que nadie les responda, pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes y que no se vale por ética actuar de esta manera, insultar ofender y salir corriendo”, dijo el director de Pemex en una de sus intervenciones.

Sobre la capacidad de pago en Pemex y sus reservas, el diputado del PAN Carlos Madrazo Limón cuestionó cómo Pemex va a mejorar las reservas petroleras sin tener capacidad de perforación.

Mientras que la diputada María Josefina Gamboa Torales, también del PAN, sostuvo que los “moches” siguen en Pemex y cuestionó que se pague a proveedoras que presuntamente son empresas fantasma, además exigió al directivo el concepto por el cual Pemex pagó a Baker Hughes, “empresa ligada al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador”, y le pidió información de la deuda de la empresa estatal, así como el excedente petrolero.

Por su parte, Romero Oropeza dijo que en los últimos cuatro años se han estabilizado, y hasta incrementado, las reservas probadas.

“Hay un aumento en la producción y se espera cerrar el año con un millón 800 mil barriles diarios de petróleo, así como de gas; Pemex contribuye con el 97% de la producción de hidrocarburos en el país de enero a septiembre de 2022 y los privados con el 3%”, dijo.

Añadió que se han desarrollado la administración de 36 nuevos campos, y que Pemex se ubica como el segundo lugar en la tasa de éxito exploratorio de las empresas más importantes a nivel mundial en el periodo 2019-2021.

Sobre la deuda de Pemex, sostuvo que para el cumplimiento de sus obligaciones no han recurrido a endeudamiento y que hoy Pemex debe 100 mil 439 millones de dólares.animalpolitico