DOCUMENTAN MÁS AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS EN OAXACA

– De enero a la fecha la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), inició ocho expedientes por agresiones a periodistas.

La incidencia ha sido cada vez más frecuente. Tan sólo en los últimos ocho días fueron denunciados tres episodios: dos por amenazas y una por incitar al odio, éste último contra Carina García, reportera del portal de noticias Primera Línea.

La periodista originaria de San Pablo Villa de Mitla, fue atacada verbalmente el pasado domingo por Doroteo García alías El Morro, simpatizantes del candidato del PAN, Luis Armando Olivera López, hoy virtual ganador de la elección extraordinaria en aquel municipio.

“Se me acusó de haber sido contratada y que contraté a otro grupo de periodistas por 200 pesos para presuntamente violentar la elección. En otro mensaje también me señala de querer influir en los resultados de las elecciones de ayer. En otra foto circulada en su cuenta en Twitter menciona que yo llevé a un grupo de mujeres a quienes él califica como feminazis para violentar el proceso electoral”, relató Carina García, quien al cubrir la fuente de política dio cobertura a la elección extraordinaria.

Los señalamientos -indicó- la colocaron en riesgo en el momento de la cobertura y derivaron en la obstaculización de su labor informativa ya que personas allegadas al candidato del PAN, Luis Armando Olivera López, trataron de impedirle la toma de imágenes por el simple hecho de que ella es familiar de quien fue el candidato del PRI.

Violentador, cercano a edil electo

En este sentido, tras anunciar que interpondrá las denuncias correspondientes, la comunicadora hizo un llamado a las autoridades para garantizar su derecho a la realización de su ejercicio periodístico en su localidad, en donde conduce un programa radiofónico.

“Debo tener mucha precaución porque el ganador de la elección es el candidato del PAN”, expuso.

“Pido que se me garantice la seguridad y a desarrollar mi ejercicio periodístico porque yo tengo un noticiero semanal en mi comunidad a través de una radio comunitaria en donde he dado voz e informado de la situación que se vive en Mitla, eso también es parte de lo que no le gustó al presidente municipal electo. Yo quisiera que las autoridades tomaran cartas en el asunto porque yo identifiqué a las personas que me tomaron fotografías y las enviaron al “Morro” para tratar de denostar y denigrar mi trabajo. Son gente afín al ahora presiente municipal. A él también le hago un llamado para que garantice mi seguridad”, dijo.