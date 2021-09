Donovan Carrillo, único mexicano en la historia en intentar un salto cuádruple, listo para Beijing 2022

Donovan Carrillo está enfocado en perfeccionar su rutina rumbo a Beijing 2022. El fin de semana pasado, el patinador presentó en México los programas con los que competirá en los Juegos Olímpicos de Inverno.

Aficionados de la CDMX tuvieron una oportunidad extraordinaria en el quinto Festival Abierto Mexicano 2021. Donovan Carrillo aprovechó la pista de hielo de un centro comercial de Interlomas para darle al público una probada de las rutinas con las que competirá en eventos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Invierno.

El patinador de 21 años, originario de Guadalajara, presentó sus programas corto y largo, rutinas que pondrá en práctica esta temporada, primero en el US International Figure Skating Classic, del 15 al 18 de Septiembre en Boston, luego en el Finlandia Trophy Espoo, del 8 al 10 de octubre. Cerrará el año en el Golden Spin Zagreb, del 8 al 11 de diciembre, en Croacia.

El sábado pasado, Carrillo deleitó a sus fans al ritmo de Black Magic Woman de Santana para su programa corto. Lució un traje diseñado por Avelino Roque, creador de vestuario de Adriana Meza, ganadora en Miss Universo. Para el programa largo presentó una rutina con música de Carlos Rivera y Daniel Boaventura, Perhaps, Perhaps, Perhaps.