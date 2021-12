Dos leones se liberan de un contenedor en un aeropuerto de Singapur

Dos leones provocaron este domingo un leve susto en el Aeropuerto Changi, en Singapur, cuando lograron liberarse de un contenedor en el que eran transportados con otros cinco felinos.

Según recogió The Straits Time, no hubo ninguna interrupción en las operaciones del aeropuerto, ya que los leones se encontraban dentro de la red de seguridad instalada alrededor del contenedor, de la que no podían salir.

Los guardianes de un zoo de la zona inmovilizaron a los leones con dardos tranquilizantes para poder transportarlos a su centro de cuarentena de animales. «Los leones están siendo monitoreados. Permanecerán bajo nuestro cuidado por el momento», afirmó un portavoz de Mandai Wildlife Group, organización que gestiona la mayoría de los zoológicos del país.rt