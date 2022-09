Duplicarán puntos de recarga de tarjetas Qrobús

El titular del Instituto Queretano del Transporte (IQT) Gerardo Cuanalo Santos, dio a conocer que a partir del ocho de octubre, planea duplicar el número de puntos de recarga de las tarjetas QroBús, con el propósito de incitar a las personas a utilizar más su tarjeta de prepago y evitar pagar con dinero en efectivo.

Para lograr este propósito, Gerardo Cuanalo, también dará a los pasajeros tarjetas generales de regalo, para el uso del transporte.

Además, mencionó que en las unidades de transporte, incluirán centros de prepago para que así sea más accesible a los usuarios.

Comprarán más camiones para Qrobús: Kuri

En días pasados el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que se comprarán nuevas unidades para dar servicio de Qrobús, aunque no detalló cuántas ni cuándo se dará la operación.

Mencionó que no le gusta que sean de China, como fue el caso de la última compra, porque sus refacciones son difíciles de conseguir, además que son de menor calidad que otras unidades que hay en el mercado.

“En lo personal no estoy de acuerdo que sean de China, porque traen muchos problemas de refacciones, etcétera, tendría que ser algo totalmente nuevo y de mejor calidad. No me quiero adelantar (acerca de cuántas unidades se comprarán) teníamos cerca de 900 camiones, nos bajó a 50% y ahorita estamos cerca de los 600 (en calle) y se pidieron 35 camiones más ahora que entraron a clases”.

El gobernador @makugo, presentó el nuevo modelo de transporte público, donde el gobierno tomará el control con reglas y sanciones claras, además de un programa de estandarización de frecuencias. #QuerétaroTieneRumbo pic.twitter.com/2Vi77EQX21 — Gerardo Cuanalo S. (@gcuanalo) September 5, 2022

Con información de AM Querétaro.