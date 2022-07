Eduin Caz: ESTA es la maldición que sigue al líder de Grupo Firme en las fiestas que organiza | VIDEOS

Eduin Caz, es vocalista de Grupo Firme, la banda más famosa del momento, su fortuna está compuesta por millones de pesos, es socio de una disquera, dueño de un avión, puede comprar lo que quiera con su dinero, menos el estado del tiempo a su favor.

Una casualidad ha resultado que cada vez que Eduin Caz lleva a cabo un festejo para sus hijos Geraldine o Gerardo, las condiciones climáticas no resultan favorecedoras, por lo que sus planes se tienen que llevar a cabo con algunos inconvenientes, pero siempre con la mejor actitud.

Así lo dejó ver a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, en las que compartió varios videos, pues Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy organizaron una reunión para celebrar el cumpleaños número siete de Gerardo, pero hacía demasiado frio y la fiesta es al aire libre.

Inflables, adornos en tonos azul, rojo y amarillo se aprecian en el lugar. En la fiesta amenizó Banda la Pava y hasta el momento de la redacción de esta nota se desconoce si habrá más famosos para las siguientes horas.

“No me quiero mirar como los papás que se ponen sentimentales, pero es que está creciendo tan rápido Jajaja Bueno solo quiero que sepan que hoy estamos de fiesta y que hoy mi hermoso @eduingerardopp ya tiene 7 años”, escribió Eduin Caz en su cuenta de Instagram el 3 de julio, día que cumplir años el pequeño.

El bautizo de Geraldine

El cumpleaños de Gerardito no es la única vez que no salen las cosas como Eduin Caz lo planea, pues en octubre del 2021 llevaron a cabo el bautizo de Geraldine, su hija más chica, la recepción estuvo llena de lujos, pero todo se vino abajo por la llegada de un huracán, empezó a llover y no permitió que los anfitriones ni los festejados disfrutaran como estaba previsto.

El Heraldo