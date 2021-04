“EL ARTE DE HABLAR CON LA VERDAD.”

RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

HONESTIDAD.

Del latín “honestitas”, cuyo concepto refiere a la cualidad de una persona honesta; es decir, decente, proba, honrada, justa, recta y razonable.

Tal virtud considera la importancia de ser y manifestarse con sinceridad y coherencia atendiendo a la verdad.

Una persona que no se respeta a sí misma, no lo hará con nadie ni nada y mucho menos atenderá a valores universales que hemos conocido en familia y complementado en la escuela o en nuestra comunidad; se conducirá por intereses, egos y apegos que no corresponden a una sana relación social.

Si la honestidad es un requisito para una adecuada convivencia y a través de ella, podemos alcanzar de una manera más sencilla fines comunes … ¿Por qué nos permitimos ser influidos por seres funestos que sólo toman ventaja para alcanzar sus propias metas?

VERDAD.

En cuanto a la verdad (del latín “veritas”) entendemos que es la concordancia entre nuestro conocimiento y la existencia real y efectiva de algo; misma que incluye valores como honestidad, sinceridad, franqueza y presupone razonamientos lógicos que demuestran su correspondencia.

De tal manera que la verdad puede modificarse en función al grado de avance del conocimiento considerando su época, cultura, visión o método, hasta que ésta sea indubitable e inobjetable, en cuyo caso estaremos ante una verdad absoluta.

Es cierto que tanto la honestidad como la verdad son conceptos que pueden llegar a ser sumamente profundos bajo visiones filosóficas, pero sabemos que cuando hablamos de valores y la manera de aplicarlos a nuestra vida, los distinguimos en forma adecuada y pronta.

Asimismo, sabemos que las consecuencias de mentir nos afectan a nosotros mismos y a quienes amamos o los que están a nuestro alrededor.

¿Alguna vez has pensado el daño que provoca la mentira?

EL ESPECTÁCULO DE LO FALSO.

Si una persona desea conocer la mentira y sus excesos, basta acudir a cualquier campaña política y observar y escuchar con atención la manera en que ahí se conducen quienes las dirigen.

A éstos sólo les basta tomar un dato que puede o no ser real, pero si conocido, para manipularlo a placer con datos parciales que muestren su punto de vista contrastante y acorde a sus intereses. Si aunado a ello, se le agrega la pasión que genera malestar, incomodidad, inconformidad o desprecio contra alguien o algo, muy probablemente habrán logrado su cometido.

De repente la verdad objetiva pasa a ser una mentira subjetiva que en la medida que sea difundida y apoyada, servirá para los propósitos que fue concebida y tenderá a manipular a quienes así la adopten.

Y tú … ¿razonas la información que conoces?

LA FORMA DE CONSTRUIRME.

De más sería pretender enfocar esta columna a otras pretensiones que no sean tus fines como el ser humano que eres.

Tu vida no es una campaña electoral; es un camino que busca un fin individual, en el cual los logros constantes te llenarán de satisfacciones a ti y a quienes amas, de acuerdo con tus valores y sueños.

Si te educaron en la honestidad vive en ella con dignidad, honor y decoro.

Si conoces el valor de la verdad, no te pierdas en un camino de mentiras que te lleven a un presente de errores y aun futuro de incertidumbres.

La verdad no es fácil de entender y en ocasiones, de asumir y vivir con ella, pero la mentira te destruye constantemente y a medida que crece, aniquila tu esencia como persona.

En pocas palabras … ¡construye el mundo que quieres cimentándolo en tus principios, esfuerzos y conocimientos!

ORGULLO POR MI FORMACIÓN.

Tan humano es acertar y aprender como errar y olvidar, la vida es sólo una y nos brinda miles de opciones para alcanzar el destino que nos proponemos con las alegrías y sinsabores que nos forman carácter y criterio. Es decir, la madurez a la que aspiramos para ser la mejor versión de nosotros mismos.

En la medida que seamos abiertos a la vida y a los diversos panoramas que nos presente, aprendamos a actuar en función de nuestros intereses y tomemos las acciones necesarias de acuerdo con nuestras convicciones, sin duda será más accesible nuestra meta.

Para esto nos hemos preparado durante años en ser quienes somos asumiendo lo mejor de quienes han participado en nuestra vida y viviendo en paz y armonía.

Sin embargo … ¿por qué actuar distinto a cómo somos ante las amenazas o cambios que nos presenta la vida? Es decir, si tenemos una formación de la cual nos sentimos orgullosos … ¿vale la pena renunciar a ella por un fin relativo o cómodo?

¿De qué nos sirve traicionarnos si, aunque logremos aprovechar la oportunidad, nos perdemos a nosotros mismos y lastimamos a quienes nos importan?

MENTORES.

Si algo nos ha brindado la vida, es que hemos tenido personas que con su ejemplo se han convertido en maestros de vida.

Ya fuera con sus acciones o decisiones nos han mostrado que es factible vivir con el honor de ser personas de valor, sin tener necesidad de romper con nuestros principios y mejor aún, sin lastimar a quienes amamos.

Sea por una muestra de unos instantes o por su comportamiento constante, nos han enseñado que vivir es una responsabilidad que está en nosotros asumirla.

Llegado el momento, atenderemos a una simple operación aritmética para saber qué tan productiva fue nuestra vida: “Sumar las Acciones, Restar los Pretextos”.

Encontrar un resultado positivo significará que fuiste una persona comprometida con sus convicciones; de lo contrario, sabrás que desperdiciaste tus oportunidades y talentos.

UN RECURSO NO RENOVABLE.

Si algo sabemos por nuestra educación básica es que existen recursos renovables que se restauran por procesos naturales con mayor dinamismo que el consumo humano.

A diferencia de esto, la vida es una y no tiene forma de restituirse; en consecuencia, sólo nosotros tenemos el don de maximizarla y obtener los mayores frutos que podamos.

En vida tenemos las oportunidades para lograr nuestros sueños; conforme ésta avanza, se va agotando y si no se aprovecharon, tristemente, disminuirán las maneras para conseguir las metas propuestas.

Visto esto, no pierdas el tiempo rompiendo con la persona para la cual te educaron y tú te has comprometido … ¡Tómate el tiempo para ser la mejor versión de ti y haz todo por tus sueños!

EL TIEMPO ES AHORA.

Anímate a seguir lo que te has propuesto y disfruta a plenitud cada paso. Sólo hay una vida para hacerlo, aprovecha tus esfuerzos y avanza.

Si la gente que ha creído en ti, te ha mostrado con su ejemplo sus valores, principios y la manera de ser pleno; asimismo, te ha compartido su recurso más importante que es su tiempo; ten fe en ti y aprovecha cada momento para lograr tus sueños y honrar su apoyo.

Las lecciones de esos mentores siempre estarán en ti y su esencia siempre la tendrás en ti. Si en presencia te brindaron lo mejor de ellos, se digno de esos valores y aprendizajes que te brindaron.

“Tan fuerte es la presencia de quien te amo, que su esencia siempre está en ti”.

La verdad que te enseñaron y la honestidad con que lo hicieron merecen que tú en reciprocidad la vivas y compartas.

¡Por los valores y conocimientos que aprendiste de esos grandes maestros de vida, ve por todas y cada una de las metas que te has propuesto!

Sean padres, tíos, profesores, vecinos o simples conocidos que estuvieron en tu vida, vive sus enseñanzas y alcanza tus objetivos. Al hacerlo, tendrás la oportunidad de hacerlo con otros y ahora tú serás uno de sus mentores.

El nombre del juego en esta vida se llama trascender … ¿Crees lograrlo?

Quizás sea un buen momento para saber si … ¿ERES UNA PERSONA DE ACCIONES O DE PRETEXTOS?

Posdata: “En Memoria de un Gran Maestro de Vida que en la verdad encontró su fuerza y en la honestidad su manera de vivir: General Jorge Miranda Gille” (7 de julio de 1936 /24 de abril de 2021).

