El avión presidencial nos sale caro… Gobierno pide 475 mdp para mantenerlo

No, no habrá una nueva adquisición de un avión presidencial, se trata del ‘José María Morelos y Pavón’, el mismo que adquirió Felipe Calderón y comenzó a usar Enrique Peña Nieto, es decir, el avión que no ha podido salir, ni en ‘rifa’.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, el gobierno solicitó 475 millones de pesos para seguir pagando el arrendamiento de la aeronave.

El documento indica que se trata de un avión para transporte presidencial y de lo que antes era el Estado Mayor, y tiene un contrato de renta por 15 años.

La propuesta señala el gobierno ya ha pagado 3 mil 239 millones de pesos del total del precio del avión, el cual se intentó rifar el año pasado, pero sigue siendo propiedad del Estado. El costo total de la aeronave es de poco más de 5 mil 792 millones de pesos según lo contemplado en el PPEF del año próximo.