El caso Ciro. Desviar la atención o el candidato es Harfuch

Omar García Harfuch podrá impulsar la candidatura de Sheinbaum a la Presidencia, tras dar a conocer avances del atentado a Ciro Gómez Leyva, preguntan

“Debatir sobre la verdad es una cosa, contestarla es otra.” ISABELLE HUPPERT

“No voy a seguir tus pasos No importa el pasado ya Río por no llorar Me has fallado… Sospechas que hay sospechas quién Sospechas mal sospechas de él Sospechas sospechas bien.” ALASKA Y DINARAMA

Once detenidos por el intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leyva gracias a un operativo ejecutado por la policia capitalina, comandada por Omar García Harfuch. Los presuntos culpables, se nos informa, son miembros de una “célula criminal relacionada con diversas actividades delictivas, como son homicidios, extorsión a comerciantes y narcomenudeo… la cual se caracteriza por su alto grado de violencia, perpetrando también homicidios en contra de integrantes de la misma célula por supuestas represalias a las órdenes no acatadas”.

Ahora la Guardia Nacional vigilará estaciones del Metro de la CDMXCJNG estaría detrás del atentado a Ciro Gómez LeyvaDe encontrarse culpables —así, sin el menor dejo de duda— la policía de la Ciudad de México y su jefe se merecen más que un abrazo —no balazos—; ellos sí habrían detenido posibles otros futuros ataques. Esto es, si el caso se resuelve con éxito y no se deja languidecer por falta de pruebas o porque la fiscalía capitalina no encuentra cómo tipificar el intento de homicidio o porque no dan con el autor intelectual del atentado; si este caso es solucionado como debería de ser la regla y no la excepción, Morena tendría candidato idóneo para la CDMX en el 2024.

Omar García Harfuch, profesional, quien también ha sido baleado viajando en su camioneta, ha probado en carne propia la necesidad de encarcelar a estos criminales. Si resuelve el caso de intento de homicidio en contra de Ciro Gómez Leyva, sin duda alguna muchas personas (morenistas o no) lo verán como una posibilidad viable y plausible para ser el próximo jefe de gobierno de la capital.

¿Que hay sospechosismo? Es cierto. El mismo lo incitan tanto miembros de la propia 4T, como de la oposición.

Si bien antes de Año Nuevo, Claudia Sheinbaum y AMLO dijeron que se iba a esclarecer pronto el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva (aunque al día siguiente de eso, López Obrador volvió a violentar verbalmente al periodista y días después dijo incluso que se pudo haber tratado de un autoatentado), resulta ser que los avances en el caso se han dado precisamente en la misma semana que el accidente de la L3 del Metro impactó en la virtual candidata Claudia Sheinbaum. No deja de ser, entonces, un avance en las investigaciones muy conveniente en estos momentos para la jefa capitalina… ¿Será que Omar García H. podrá impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República?

Más allá de filias y fobias a la 4T, creo que todos estaremos de acuerdo que necesitamos los mejores candidatos para sobre ellos elegir y no quedarnos con “el menos malo”. Por ello hago votos por que esta detención no solo sea una cortina de humo para desviar la atención sobre el accidente del Metro.