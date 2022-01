EL CNB PREVÉ INCERTIDUMBRE, INSEGURIDAD Y CRISIS PARA ESTE 2022, ASÍ COMO UN REPUNTE DE LA INDUSTRIA DEL BLINDAJE

Integrantes del Consejo Nacional de la Industria de la Balística coinciden en que el 2022 será un año difícil a nivel global.

Carencia de chips, falta de logística y alza de precios, ocasionan crisis en segmento automotriz.

La situación global representará grandes retos para la industria que, pese a ello, tendrá un repunte.

La pandemia por la COVID- 19 ha dejado a su paso muerte y enfermedad, así como una fuerte crisis económica a nivel mundial, la cual comienza a reflejarse en la escasez de materia prima y aumento en los precios, además de incertidumbre en los mercados. En México también se ha hecho notar en el incremento de la inseguridad, que es uno de los temas que más preocupa a la población, por lo que, quien tiene la necesidad de protección y prevención, recurre entre otras soluciones al blindaje para proteger su vida, sus bienes y a su familia. Según datos de la encuesta de seguridad publicada en septiembre del 2021 por el INEGI el 28.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del delito, en el 93.3% de los casos no hubo denuncia o la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo que se denomina cifra negra.



Verónica Damian, delegada de la Comisión de Normas y Certificaciones del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB) reconoce que el panorama es incierto por muchos factores que están afectando al mercado internacional: “toda la parte de logística es muy incierta, al transportar mercancía hacía México hay retrasos en el transporte, no encuentras vuelos, las tarifas se elevan y todo esto genera gran incertidumbre para el año que entra. En la industria automotriz hay una espera de un mes o mes y medio para los automóviles, esto nos afecta porque si no hay coches ¿qué vamos a blindar?”.



Indica que, por la escasez de transporte y materiales, los precios se van a la alza; por esta razón la expectativa no es tan clara como en años anteriores. Los integrantes de la industria consideran que 2022 será otro año atípico y que el mercado se va a comenzar a estabilizar hasta mediados del 2023.



Damian afirma “la incertidumbre a nivel mundial nos afecta porque, al no haber materiales, no tendremos forma de reaccionar de manera inmediata y tan fácil como lo hacíamos en años anteriores”.



Esta situación global impondrá fuertes retos a la industria del blindaje que, pese a todo, prevé un repunte en su demanda.



La inseguridad, de acuerdo con Jorge Cevallos, delegado de la Comisión de Comunicación y Difusión del CNB, ha aumentado sobre todo en los estados del norte, así como en Jalisco y sus estados colindantes, por lo que cada vez más, la ciudadanía busca protegerse y ve en el blindaje una alternativa de seguridad.



Sobre el panorama para 2022, Cevallos explica que se prevé un incremento en las ventas totales de la industria del blindaje. No obstante, señala, que el sector de blindaje automotriz será gran un reto por el tema inflacionario, por la carencia de chips en el mercado asiático y la crisis de logística internacional.



“Puede haber un incremento en la modalidad de blindaje automotriz, aunque no sean vehículos nuevos, sino usados, es decir que gente que ya tiene un vehículo y lo quiera blindar. Por la parte del blindaje arquitectónico creemos que también puede haber un aumento porque la violencia se ha incrementado en los últimos dos años y la gente se está protegiendo cada vez más contra diferentes amenazas. En cuanto al blindaje corporal, dependerá de factores políticos, económicos y sociales; funciona de acuerdo con los cambios que pueda haber en las fuerzas armadas de cada uno de los estados y los municipios del país, pero pensamos que si habrá algún incremento”, explica.



Por su parte, Federico Forastieri, presidente de la Comisión de Fabricantes y Comercializadores de Materiales Balísticos del CNB, informa que, de acuerdo con las cifras del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la inseguridad está a la baja en comparación al 2020. Sin embargo, el segundo semestre de 2021 fue muy activo para la industria del blindaje y, por lo que se ve, el 2022 también tendrá un gran crecimiento, debido a la demanda del sector gubernamental y privado.



Expresa que el sector arquitectónico ha tenido demanda para centros comerciales, bancos, casas, búnkers, puertas y, seguramente, continuará el interés de la sociedad proteger sus bienes. También se espera el alza de blindaje en cárceles y módulos de vigilancia.



Por el lado del transporte, hay un aumento en el blindaje de cabinas de tráileres para proteger a los choferes y se espera el aumento de la demanda de blindaje de camiones de valores debido a la reposición anual de las diferentes empresas que existen en este rubro que continúa creciendo.



“Por el lado del blindaje automotriz este año no fue el mejor, pero comienza a tener un repunte, por lo que sin duda el año que entra seguirá creciendo”, puntualiza.



René Fausto Rivera Arózqueta, presidente de la Comisión Ejecutiva del CNB, comparte las expectativas de la industria del blindaje para 2022: “tenemos dos ópticas, una como mexicanos y otra como empresarios. La situación está compleja, como ciudadanos la inseguridad nos tiene preocupados; por el lado empresarial vemos que la cultura de la seguridad ha permeado y aumentado, eso se refleja en que la gente está buscando cómo protegerse y ha habido un aumento en la demanda del blindaje en todos los rubros. Creo que el que viene será un año muy difícil porque la pandemia ha hecho que mucha gente consiga recursos para mantener a sus familias y no tiene claro cómo los va poder pagar».



Aclara que, dada la experiencia con base en sexenios anteriores, se puede decir que una crisis económica siempre trae aparejado un incremento de delitos como tal, pero ahora el aumento de los delitos hace más preocupante el tema de la inseguridad.



Como presidente del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, señala que este 2022 será un año de grandes retos y que seguirán denunciado la ilegalidad y malas prácticas de algunas empresas, que seguirán en su lucha por regularizar a la industria en beneficio de los clientes porque son quienes, en un momento dado, se verán afectados o, incluso, podrían perder la vida a consecuencia de un mal trabajo de blindaje o de un blindaje parcial.



Para finalizar destaca: “en este 2022 cumpliremos cinco años como asociación, nos hemos vuelto un referente en la industria, creemos que estamos haciendo una gran labor. Somos una agrupación incluyente, hemos hecho muy buenas relaciones con otras asociaciones y seguiremos trabajando por la seguridad. Esto nos tiene muy satisfechos”.