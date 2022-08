El Departamento de Justicia publicó los documentos del allanamiento a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago

La Fiscalía de EEUU divulgó este viernes una versión editada del documento en el que se exponen las razones que justificaron el registro a comienzos de este mes en la casa del ex presidente Donald Trump (2017-2021) en Florida por agentes del FBI.

La llamada “declaración jurada” se hizo pública con gran parte del texto oculto y con muchos tramos cubiertos luego de que el juez federal Bruce E. Reinhart, con tribunal en Florida, autorizará el jueves la difusión de una versión reducida.

El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) presentó al juez esta versión reducida del llamado “Affidavit” (en inglés) tras advertir en una audiencia del pasado 18 de agosto los riesgos a la “seguridad nacional” de la divulgación completa del texto.

Entre esos riesgos, la Fiscalía alude este viernes a la necesidad de no difundir las identidades de los testigos, dado que “podrían sufrir daños, como represalias, intimidación o acoso, e incluso amenazas a su seguridad física”.

El documento de la orden del Departamento de Justicia que justificó el allanamiento al ex presidente de EEUU, Donald Trump (U.S. Department of Justice/Handout via REUTERS)