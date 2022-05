El duro momento que atravesó Zlatan Ibrahimovic esta temporada

Zlatan Ibrahimovic llevó al AC Milán a la gloria hace un puñado de días. Es que el elenco rossonero se quedó con el Scudetto tras 11 años de sequía, con el sueco como estandarte y figura. Sin embargo, el camino a la obtención del título tuvo cientos de obstáculos para Zlatan, principalmente por una lesión que no lo dejó desempeñarse al 100%. El artillero sueco de 40 años no tuvo tanta participación en la cancha, aunque no hay dudas que fue el líder del vestuario del equipo milanés.

Ya había trascendido hace unas semanas que Ibrahimovic había pasado gran parte de la campaña entre algodones. Es que la dura lesión que tuvo que atravesar lo marginó de casi todos los entrenamientos, a tal punto de ejercitarse con el resto del grupo una vez a la semana.

“Durante los últimos 6 meses he jugado sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado hinchada durante 6 meses. Solo he podido entrenar con el equipo 10 veces en los últimos 6 meses. Me han puesto más de 20 inyecciones en 6 meses. He vaciado la rodilla una vez a la semana durante 6 meses. Analgésicos todos los días durante 6 meses. Casi no dormí durante 6 meses debido al dolor. Nunca había sufrido tanto dentro y fuera del campo”, detalló la figura del AC Milán.

Además, fiel a su estilo, Ibrahimovic hizo referencia a la obtención del Scudetto: “Yo convierto algo imposible en algo posible. En mi mente solo tenía un objetivo: convertir a mis compañeros y al entrenador en campeones del Scudetto porque les hice una promesa. Hoy tengo un nuevo ligamento cruzado anterior y otro trofeo”.