Él es Teddy, el niño de cuatro años que sabe contar hasta 100 en seis idiomas

Teddy Hobbs tiene cuatro años y un coeficiente intelectual de 139, convirtiéndolo en el niño más inteligente de Inglaterra y el miembro más joven de Mensa, la exclusiva organización internacional para personas con alto IQ.

A los dos años aprendió a leer solo mientras veía la televisión y jugaba con su tablet, sin que sus padres se dieran cuenta. Sabe contar hasta cien en seis idiomas, incluido el mandarín. Obtuvo 139 de 160 en la prueba Stanford Binet, y Mensa lo admitió a los tres años y nueve meses, reportó el diario británico The Times.

Beth Hobbs, su madre, señaló que al principio pensaron que sólo hacía sonidos cuando jugaba con su Tablet, hasta que se dieron cuenta de que estaba pronunciando números en mandarín.

“Hicimos una prueba de coeficiente intelectual, donde básicamente le dijimos que se sentaría y resolvería algunos acertijos con una dama durante una hora y pensó que era lo más maravilloso”, relató.

