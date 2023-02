El incremento en la inflación en enero no es para alarmarse: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el alza en la inflación que se registró durante enero y afirmó que de acuerdo con las estimaciones del gobierno, ésta comenzará a bajar en los siguientes meses, pero el aumento no es para alarmarse.

“Yo creo que ya es el último incremento que, por cierto, no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7% en el mes, 7.91% anual, esperamos que ya va a bajar más en el mes, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, pero no es para alarmarse”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa matutina realizada desde Jalisco.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación en México repuntó en enero donde llegó a 7.91% a tasa anual, cifra superior al 7.82% reportado en diciembre pasado; con ello, liga dos meses al alza.