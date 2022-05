¿El jugo verde no rompe el ayuno? Descubre mitos y verdades sobre los hábitos saludables

A la mayoría de nosotros nos han dicho desde pequeños que no es bueno saltarse el desayuno, que basta con tomarse un té en la cena o que nos lavemos las manos antes de comer para evitar enfermarnos. Existen muchas afirmaciones sobre los hábitos saludables que pueden tener sustento o no, algunas de ellas quizá ya las conoces y hasta tienes la firme creencia de que es verdad o es mentira, pero no todo es lo que parece.

Si quieres conocer más acerca de este tema, te invitamos a que cheques esta cápsula de «Con la comida sí se juega», donde averiguaremos juntos sobre los mitos y verdades más comunes sobre los hábitos saludables, como el que da título a este artículo, ¿sabes si el jugo verde no rompe el ayuno?, o ¿la comida está limpia si se cayó cinco segundos al piso? Las respuestas te dejarán perpleja.

Los hábitos saludables son uno de los principios básicos de toda cocina, pues de ellos depende tener un buen funcionamiento a nivel biológico, mantener fuerte a nuestro sistema inmunológico, prevenir diversas enfermedades, aumentar nuestra calidad de vida e incluso la cantidad de años que podríamos vivir, entre otros factores. Pero no todos los hábitos que conocemos podrían estar justificados, échale un ojo a este artículo y asómbrate de saber lo que dicen los expertos.