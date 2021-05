El Marqués extiende horarios de panteones por Día de las Madres

El gobierno municipal de El Marqués, informa que, debido a la celebración del Día de las Madres, este fin de semana se extenderán los horarios para poder visitar los panteones; sin embargo, y a fin de evitar aglomeraciones habrá ciertas medidas de prevención en beneficio de los marquesinos para evitar la propagación del COVID-19.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos Municipales Mauro Aragón Chávez, dio a conocer algunas medidas preventivas, señaló que se tendrá un filtro sanitario en las entradas principales de los siete cementerios de la demarcación para verificar que la ciudadanía porte el cubrebocas y respete la sana distancia dentro del camposanto.

“Hemos valorado estas decisiones con Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública para no violentar las reglas de la Secretaría de Salud, y no entorpecer la logística que tienen sobre las medidas de la pandemia. Hoy tenemos un poco más de apertura, pero conservando los mismos cuidados”.

“Los panteones sí estarán abiertos, no será de manera regular como en años pasados, pero no será un cierre completo. Se permitirá un acceso restringido, se les pedirá el uso de cubrebocas, un determinado tiempo permanecer en el panteón para no hacer aglomeraciones”, subrayó Aragón Chávez.

Asimismo señaló que para visitas, solo podrán ingresar dos personas por familia, y la estancia en el lugar será solo de 20 minutos, respetando la sana distancia, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, mientras que para servicios funerarios por COVID-19 tendrán acceso 5 personas, y 30 personas por fallecimiento de otra índole.

De acuerdo al secretario de Servicios Públicos Municipales, los horarios solo permanecerán los días 8 y 9 de mayo, por lo que a partir del 10 de este mes continuarán los horarios habituales: 9:00 a 16:00 h.

Finalmente Aragón Chávez, instó a la ciudadanía a no bajar la guardia, a permanecer en casa y a acatar las normas en la visita a los cementerios: “Buscamos proteger a todas las personas que acudan, por lo que les pedimos que nos apoyen acatando las disposiciones, todo es por su seguridad y salud”, puntualizó.