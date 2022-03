El número de quejas por recetas no surtidas tuvo un alza en 2021

El colectivo Cero Desabasto advirtió que durante el gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se surtieron de manera adecuada 49 millones 832 mil 490 recetas médicas.

Al presentar el reporte “Radiografía del Desabasto: Informe de Transparencia 2017-2021” la organización detalló que a raíz de la pandemia por Covid-19, la Secretaría de Salud redujo considerablemente las atenciones en unidades médicas, al grado de que durante 2020 y 2021 se otorgaron la mitad de las consultas que en 2017 y se practicaron cerca de medio millón de procedimientos quirúrgicos menos.

En este contexto en el año 2021 no se surtieron efectivamente un poco más de 24 millones de recetas en las principales instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR) que conforman el Sistema Nacional de Salud, esto representa un 9.7 por ciento de recetas no surtidas, la cifra más alta de no surtimiento en el periodo 2017-2021, de acuerdo al reporte.

En 2017 no se surtieron 3 millones 585 mil 644 recetas; en 2018, 2 millones 913 mil 072 y en 2020, 18 millones 306 mil 701 recetas.

Además, el número de quejas por recetas no surtidas también tuvo un alza en 2021, en el IMSS se registraron 11 mil 369 y en el ISSSTE 4 mil 168 lo que representa un aumento del 42.8 por ciento y 96.3 por ciento respectivamente con relación al 2020..

Por otra parte, en la compra de medicamentos se generó una disminución en 2021 en comparación de 2020 de 5.9 por ciento que equivale a 67 millones de piezas, lo que impactó directamente en el bolsillo de los pacientes.

El colectivo Cero Desabasto detalló que las cifras anteriores conforman que el desabasto se ha ido acelerando al paso de los años, y se requiere de manera urgente un cambio de estrategia para mejorar la situación que atraviesa el país.