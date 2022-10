El peinado que llevabas a la escuela es el favorito de Dua Lipa para looks elegantes

Uno de los retos más grandes en el mundo de la moda y la belleza es dar con los looks más elegantes ya sea para una fiesta, un evento importante y por qué no, una alfombra roja o premiaciones, como siempre nos demuestran las celebridades, pero lo complejo de siempre lucir perfecta es que no sólo hay que considerar las prendas y joyas más lujosas, sino también un maquillaje de impacto y hasta el peinado adecuado que combine con todo lo anterior. Casi todos los días las famosas más queridas del mundo nos sorprenden con sus cátedras de estilo, pero Dua Lipa se acaba de convertir en la gran sensación.

Desde hace años, el estilo de Dua Lipa es uno de los preferidos a nivel mundial, pues siempre logra lucir en tendencia y a la moda con sus looks, incluso si en su rostro lleva poco maquillaje o si su cabello largo y negro no tiene mucho protagonismo. Ahora, la cantante británica llegó al The Booker Prize 2022 para confirmar que si de su melena se trata, tiene el peinado ideal para impactar a todos y seguir presumiendo su versión más elegante, tal y como lo ameritaba la ocasión en la que incluso intercambió unas cuantas palabras con la reina consorte de Inglaterra, Camila Parker.

Se trata del peinado que llevabas a la escuela y que si no era tu favorito entonces, lo será ahora, pues Dua Lipa llegó para demostrar que menos es más y que esta regla aplica hasta en el estilo del pelo. Pues con su último look que no dudó en compartir en su cuenta oficial de Instagram, dejó en claro que lo sencillo y discreto es magnífico para lucir elegante y a la moda; la mejor parte de apostar por una tendencia como la de la también modelo es que es muy fácil y rápida de lograr.