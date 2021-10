EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMILPAN, JUAN GUZMÁN CABRERA, COORDINA TRABAJOS DE ATENCIÓN A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS

Acompañado por Regidores, Delegados, Secretarios, Directores, personal de Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales, Dirección de Gobierno, Seguridad Pública, Desarrollo Social, pero principalmente apoyado por la ciudadanía, el edil Juan Guzmán, supervisó y giró instrucciones para atender con prontitud a los damnificados por las precipitaciones pluviales del pasado fin de semana.

“Con maquinaria pesada, camiones, mano de obra directa, con todo lo que tenemos y podemos, realizaremos labores de limpieza, de reconstrucción de puentes, bordos, drenes, calles, plazas, jardines, todo con el fin de brindar mejores accesos a los huimilpenses”, destacó el edil a los habitantes de Guadalupe I, Santa Teresa, Los Cues y San Antonio La Galera,

Asimismo, Juan Guzmán fue enfático al girar instrucciones a su equipo de trabajo para que con prontitud se atiendan las demandas de los damnificados, ya sea en apoyo a su pérdida patrimonial como en lo social y en infraestructura.

La coordinación de Protección Civil y la Secretaria de Seguridad Pública siguen en alerta para salvaguardar la integridad de la población en todo el Municipio, ante posibles contingencias por las precipitaciones pluviales.

Además, informa que las presas siguen 100% y vertiendo, por lo que se exhorta a la ciudadanía estar atenta a los comunicados que emitan las autoridades correspondientes además de no acercarse a los causes pluviales cuando estén en un nivel alto de agua, evitar cruzar corrientes, no arrojar basura a ríos y lagos, además de reportar cualquier contingencia al número de emergencia 911.

Ante los habitantes de las comunidades el alcalde, dijo que, “se inicia un gobierno responsable, sustentado en el diálogo directo, de respuesta inmediata, de franco contacto con ustedes, la ciudadanía”.

“Mi compromiso es con la gente trabajadora y honesta que día a día sale adelante, que engrandece a Huimilpan y que merece el mejor gobierno, pues ustedes dan lo mejor de sí cada día”.

Cabe destacar que el Presidente Municipal, reiteró su compromiso de no escatimar esfuerzos y continuar apoyando a las familias que perdieron parte de su patrimonio, detalló que se mantiene estrecha comunicación con ellos y los delegados para coadyuvar en sus necesidades. Asimismo, dio a conocer que se creará un fondo especial para atender la emergencia, lo que propondrá ante Cabildo en la próxima sesión.