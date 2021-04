«El problema ya lo conocemos, la solución la tienen ustedes con su voto»; Juan Carlos Martínez

Recorre Juan Carlos Martínez comunidad de Escolásticas y cabecera municipal de Pedro Escobedo

En su tercer día de campaña el candidato a la Gubernatura de Fuerza por México recorrió el municipio de Pedro Escobedo y la comunidad de Escolásticas, donde se reunió y escuchó las inquietudes de artesanos y cantereros.

«Vengo aquí a escucharlos, vengo a conocerlos, ustedes son quienes viven aquí y quiénes saben qué les falta. El problema ya lo conocemos, la solución la tienen ustedes con su voto, por eso vengo a pedirles que confíen en mí».

Don Cándido, con más de 35 años de dedicarse al tallado y elaboración de arte en cantera en Escolásticas explicó que los artesanos de Pedro Escobedo han ganado reconocimientos a nivel nacional pero han sido poco apoyados por administraciones municipales y estatales.

Juan Carlos Martínez aseguró que los artesanos contaran con todo su apoyo y en cada municipio y comunidad se apoyará a la vocación adecuada.

Destacó que Fuerza por México es un partido nuevo, con una nueva dinámica y un nuevo propósito, innovar en la política y en la forma de hacer gobierno.

«Estos hombres y mujeres son un orgullo para Querétaro, pero siempre vienen, les prometen y no regresan, les prometieron un parador turístico para incrementar sus ventas y no hay ni agua, no hay banquetas, no hay infraestructura, cuando sea gobernador seremos personas de hechos, no de promesas», finalizó.