El Pueblo de México le ha puesto una madriza al Peje!

Por. Alex Goodman

Era más que obvio, para quienes lo olfateamos en las calles, porque estamos cerca del pueblo, porque somos pueblo, y platicamos con el pueblo. Pero, para los gobernantes Morenacos, embriagados de poder, alzados en su efímero ladrillo de duración sexenal, no llegan nuestros trinos. El Empeorador de Palacio Nacional y sus huestes no asimilan la contundente derrota, y antes bien, se aprestan a intentar convencer a sus ignorantes y babeantes seguidores, de que han triunfado. No sé en qué consista un triunfo contra nadie… El vacío existe, y es la ausencia de todo! Ley física impertubable. La abstención existe, y es la decisión de NO VOTAR. Ley democrática impertubable. Que también indica algo: No convencimiento de ir a votar! Poco más de 17 millones de personas votaron, o fueron obligadas, o engañadas, o amenazadas, para votar! De ésas, 14 millones votaron (obligados, o engañados, o convencidos) a favor de ANLO. Si consideramos 95 millones de electores posibles, 81 millones NO QUIEREN A AMLO! No confían en AMLO. No desean a Morena, o están hasta la coronilla de las ocurrencias. Sigo sin ver el cacareado triunfo de ANLO! Quién gano? NADIE! Todos los mexicanos perdimos, y perdimos 150 mil millones de pesos!!! Dinero que bien pudo haber usado para comprar las anheladas medicinas para los niños con cáncer, etc. Todo por un triste capricho innecesario. Ni ganó ANLO, ni ganó Morena, ni ganó la oposición, ni ganó Frenna, ni ganó el INE! Todos conocíamos el fracaso contudente, y lo veíamos venir. Todos, menos en empeorador! 99.7% de las casillas instaladas. Un éxito total por parte del INE. Bajísima participación de la ciudadanía. Un éxito total para nosotros. Si en la boleta hubiera estado Calderón le habría ganado, otra vez, a López. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Solo el 18% de los mexicanos votó en las urnas. Pero con su indiferencia frente a la consulta, el silencio del 82% de los mexicanos da una respuesta contundente que no se debe ignorar: Menos política y más gobierno!… Menos grilla y mejores resultados. Por cierto: La vacuna de Pfizer de COVID19 autorizada para aplicarse a los niños, cuesta 130 pesos. La consulta de ayer costo 1,692,000,000 de pesos. Con ésos recursos se hubieran podido vacunar 13,015,000 de niños. Todos hemos sido testigos de que desde el mismo presidente, hasta cada lacayo de Morena, y funcionario gubernamental, violó leyes, rompió formas, coaccionó votantes, inundo el país con propaganda ilegal e institucionalizó el acarreo para perder la mitad de sus votos del 2018 en un ejercicio que quedó lejos de ser vinculante. Fracaso rotundo! En la elección presidencial del 2018 López Obrador obtuvo 30 millones de votos. En el proceso de ratificación de mandato del 2022 obtuvo la mitad. Lo demás es puro rollo… Pero, una nueva batalla YA se está librando, ahora en el Congreso, en plena Semana Santa, planeado así, para que nuestro pueblo NO se entere. Y así, mientras muchos vacacionan, otros más hacen el caldo gordo a las fauces del Empeorador. Pero, ésta vez, las redes sociales se han organizado, y han trabajado duro para EXIGIR a los diputados de oposición, que externen la dirección de su voto en la dirección de la posible Reforma Eléctrica. Hasta hoy así se han manifestado: ACTUALIZACIÓN ¡LO LOGRAMOS!113 Diputados PAN confirmaron voto en contra (todos)24 Diputados MC confirmaron voto en contra(todos)72 Diputados del PRI confirmaron voto en contra(todos)15 Diputados del PRD han confirmado (Todos)0 Diputados confirmado PVEM (42)… Seguramente apoyarán las locuras del peje. Ahora nos toca como sociedad, mostrar el rechazo al boicot de Morena mañana martes el acceso a los legisladores opositores a la Ley Eléctrica en la Cámara de Diputados. Aquí no es Venezuela. Aunque seguramente la CENADORA Citlali, de Morena, amenace con comerse a algunos de los legisladores de oposición, o de colocar su voluminosa humanidad para impedir la entrada. Los diputados del PRI anuncian que dormirán en San Lázaro para evitar las movilizaciones de mañana y lleguen a la votación de la Reforma Eléctrica. Es la primera vez que celebro que los diputados vayan al pleno, a dormir. Con muchos viejos PRIstas en sus filas, entre otros, Obrador y Bartlett, ahora morena busca la dictadura perfecta que lo mantenga en el poder. Por eso necesita mantener a las mayorías en la pobreza, para después intercambiar apoyos sociales por Votos. Simple… Los Morenacos por su parte, sabedores de que NO TIENEN los votos necesarios para la aprobación de la mentada Reforma, de que deberán negociar, o extorsionar a algunos diputados, se declaran ahora más amigablemente y pasador del: “No le vamos a cambiar ni una coma a la reforma eléctrica”, al: “Hay que negociar”… Así de barata nuestra Democracia!