EL SECRETARIO DE MARINA, TIENE SU LEALTAD CON EL PAÍS, NO CON EL PRESIDENTE: IGNACIO LOYOLA VERA

“El Ejército tienen su lealtad con su Comandante Supremo, pero antes que eso, juraron lealtad a México y atacar a un Poder, es algo que nunca habíamos visto. Es verdaderamente preocupante, que alguien que representa a una parte de las fuerzas armadas, señale como enemigo público al Poder Judicial, eso es inaudito y no lo podemos permitir. Ojalá que todos nos unamos y poder tener un contrapeso en el Congreso”, enfatizó el Candidato por el Tercer Distrito Federal Electoral del Partido Acción Nacional (PAN), Ignacio Loyola Vera, en reunión con líderes de diferentes organizaciones del Estado.

Al abundar sobre el tema, destacó que el Secretario de Marina, tiene su lealtad con el País, no con el Presidente y agregó que “no somos mascotas, somos ciudadanos que debemos defender nuestros derechos, si nos quedamos en el supuesto de a ´ver qué nos dan´, se acabó. “Hoy tenemos que exigir lo que nos toca, luchar por ello, porque todos tenemos hijos y tenemos nietos, México no merece lo que estamos viviendo”.

Loyola Vera hizo la reflexión que México no va bien, necesita un contrapeso a nivel federal, y explicó que la concentración del poder en una sola persona es lo más peligroso que hay para un País y empieza por la destrucción de la democracia, “ya lo vimos, está interviniendo en todos los procesos electorales, pero también percibo a un pueblo dispuesto a defender lo que hemos logrado durante tantos años; la democracia nos ha costado mucho. No podemos regresar al autoritarismo y al exceso de poder”, e invitó a no confiarse solo en los políticos, ya que la fuerza está del lado de la sociedad.