El Sol como nunca antes se había visto; presentan imágenes de la sonda espacial se acerca al astro

La Agencia Espacial Europea (ESA) presentó unas impresionantes imágenes del Sol donde se pueden ver potentes erupciones, impresionantes vistas de los polos solares y un curioso “erizo solar” que han podido capturar gracias al Solar Orbiter, la sonda que se acerca cada vez más al astro.

La ESA informó que el análisis del nuevo conjunto de datos acaba de comenzar, pero está claro que la misión está brindando los conocimientos más extraordinarios sobre el comportamiento magnético del Sol y la forma en que éste da forma al clima espacial.

El acercamiento más cercano de Solar Orbiter al Sol, conocido como perihelio, tuvo lugar el 26 de marzo. La nave espacial estaba dentro de la órbita de Mercurio, aproximadamente a un tercio de la distancia entre el Sol y la Tierra, y su escudo térmico alcanzó los 500 grados centígrados.

La Solar Orbiter lleva diez instrumentos científicos (nueve están dirigidos por los Estados miembros de la ESA y uno por la NASA), todos trabajando juntos para proporcionar una visión nunca antes vista de cómo funciona la estrella.

A breathtaking view over the #Sun’s south pole captured 30 March by @esasolarorbiter. #SolarOrbiter will use Venus gravity to crank up its orbit inclination for a more top-down view of our star’s poles, unlocking secrets of solar activity https://t.co/pO6oQCLizg #ExploreFarther pic.twitter.com/CpDev8f24D

— ESA Science (@esascience) May 18, 2022