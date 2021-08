El suicido

El Dragón de Mondragón

Estimado amigo, si usted me lo permite hoy hablaremos de un tema que nos pone los pelos de punta además de la gran preocupación que provoca el enterarnos que ¡Alguien se quitó la vida!… Y que por desgracia por nuestras tierras sanjuanenses es constante enterarnos casi cada semana de que alguien se ha suicidado, estremeciendo a familias enteras, familiares que con gran impotencia lloran esa pérdida humana y amigos quienes normalmente se preguntan; ¿Qué es lo que pasó?… Un gran choque emocional ha vivido la sociedad y más aquellos los que han tenido la desgracia de tener algún familiar cercano que ha tomado la decisión de suicidarse… El suicidio, LLANAMENTE; “ES LA ACCIÓN O ACTO DE QUITARSE LA VIDA”, muchas veces ignorando las causas del motivo o motivos en donde un hombre o mujer toma esa decisión como solución, como un escape a lo que le aqueja… Algunos especialistas manifiestan que los efectos de esta pandemia llamado covid-19, ha trasformado la conducta humana con mayor intensidad, ya que hoy vivimos con MÁS CARENCIAS, SITUACIONES ECONÓMICAS LAMENTABLES, MAYOR AUMENTO DELINCUENCIAL Y TANTOS PROBLEMAS SOCIALES, PSICOLÓGICOS, ECONÓMICOS, EDUCACIONALES, FAMILIARES, ETC… Pueden ser unas de las tantas causas que hoy vivimos en todos los sectores de la sociedad, pero por desgracia se agravan más para los que menos tienen, pareciera como diría mi abuelita que: “Se está desatando el apocalipsis o que el diablo anda suelto” recuerdo cuando me decía hijito; “Vamos a rezar por la salvación de las almas de todos y pidamos a Dios que esta tormenta de desgracias se acaben (esto fue en 1985 por el terremoto), con fe y devoción nuestro Dios Jesús es muy bondadoso y calmara las cosas malas que se están viendo y viviendo en nuestro amado país y mundo”… ¡Sabias palabras de mi abuela!, ¿No cree amigo mío?… En donde gracias a la fe de mi abuelita y esperanza teníamos un momento de tranquilidad en nuestros corazones… Porque es de gran impotencia, el no poder ayudar a la gente que toma un camino tan espinoso como el suicidarse… ¿Qué estará llevando a tomar la puerta falsa y pensar en el Suicidio a mujeres y hombres de diferentes edades?… Dejando en orfandad a muchos pequeños, por eso amigo lector es de suma importancia empezar a ser más observadores con nuestros seres queridos, vigilar su conducta, con la única intención de evitar en lo posible un acto de suicidio que sacuda a nuestra familia directamente, pero también vigilemos a nuestros familiares y amigos e incluso a los vecinos quienes pudieran dar gritos de auxilio con diferentes actitudes y podamos ayudarlos acercándolos con profesionales para evitar que tomen esa puerta falsa… Porque cuando alguien se suicida sacude a toda la sociedad y lamentamos todos esa perdida, recordemos que es obligación de todos brindar en medida de lo posible ayuda y solidaridad al prójimo, así como orientar para evitar más tragedias… El covid-19 ha enlutado a miles de familias en nuestro país y mundo, por lo cual no dejemos ¡QUÉ LOS SUICIDIOS EN NUESTRO MUNICIPIO, COMUNIDAD O COLONIA ENLUTEN A MÁS FAMILIAS DEJANDO SÓLO DOLOR Y LLANTO A SU CAMINO!… ¿No cree usted amigo lector?…