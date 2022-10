El truco en WhatsApp para saber dónde dejaste estacionado tu auto

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada a nivel nacional y mundial. En promedio llegamos a abrir la app una media de 25 veces al día, esto implica que gran parte de nuestras horas las empleamos en enviar y recibir mensajes. No solo eso, gracias a sus actualizaciones, el contenido que podemos visualizar va desde imágenes, videos y notas de voz, hasta otros más complejos como documentos, GIFs, stickers, contactos y por supuesto ¡ubicación! Tanto un punto fijo como en tiempo real para que amigos y familiares monitoreen nuestro traslado.

Esta maravillosa función que se ha destacado por brindar mayor certidumbre a las personas, puede ayudarnos a ubicar nuestro automóvil en caso de que olvidemos frecuentemente donde lo estacionamos. No tendrás que instalar nada más en tu celular ni mucho menos comprar rastreadores para colocar en tu auto, bastará con abrir la aplicación y mandar el famoso «pin». Aquí te contamos paso paso cómo hacerlo.

Paso a paso

Lo primero es abrir la aplicación de WhatsApp. Una vez abierta, en el menú de chats, crea uno privado. Para hacerlo puedes formar un grupo con alguno de tus familiares, si te sientes más cómodo, lo eliminas y así solo tú estarás en él. Es muy importante que verifiques no tener activada la función de “mensajes temporales”, ya que con esto no se guardarán tus ubicaciones y se borrarán en un lapso de 24 horas. Finalmente y ya con el chat armado, envía el «pin» de dónde dejaste el carro. Si no te sale algún local registrado, espera a que la leyenda de envío de ubicación diga “margen de precisión 2 m”. Con esto, tendrás la posición exacta de tu automóvil.

Se estima que el número de llamadas de voz que se realizan es de 100 millones por día y 55 millones de videollamadas

A nivel mundial es una de las apps más populares en más de 100 países. Aproximadamente la han descargado más de 5 billones de veces

¡Listo! Así podrás enviarte la ubicación de donde estacionas tu carro las veces que quieras, sin necesidad de aplicaciones de terceros, GPS instalados en el automóvil, entre otros aditamentos. Además, recordemos que WhatsApp ha mejorado sus políticas de seguridad y privacidad, por lo que los mensajes que envíes a dicho chat estarán cifrados de extremo a extremo. Nadie más que los integrantes del grupo verán la información mandada. ¡Ni el propio Meta! Recordemos que tanto la app de mensajería como Facebook pertenecen a la misma compañía de Mark Zuckerberg.

¿Para qué más puedo usar esta función?

Ahora, estos no son los únicos beneficios que puedes explotar de este chat. Aquí podrás mandar infinidad de documentos para tu trabajo o de uso personal. Recuerda que WhatsApp te permite enviar cualquier archivo que ocupe menos de 100 MB. En el caso de archivos multimedia como: fotos, videos y mensajes de voz, el tamaño máximo permitido es de 16MB, que equivale a 90 segundos o 3 minutos de video. Esto varía por la calidad del contenido y su peso en megabytes.

¡Imaginemos el mundo de posibilidades! Esto implica que todo documento puede ser enviado por medio de un mensaje y almacenado en la nube de la aplicación. Archivos de Word, Power Point, Excel, PDF, canciones, GIFs y más, estarán a tu disposición y listos para ser descargados. Solo recuerda que en el caso de los contenidos multimedia, WhatsApp sí baja la calidad. Esto se debe a que, para enviarlo, debe comprimir el documento y que su peso en megabytes sea lo más ligero posible, incluso pasando a los famosos kilobytes, que es la unidad de almacenamiento cuyo símbolo es el KB. El Heraldo