ELIMINACIÓN DE MACROMEDIDORES SERÁ UNA REALIDAD: KURI

El candidato a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri González, estuvo presente en el fraccionamiento Paseos de San Miguel, en el municipio de Querétaro, donde además de escuchar las principales necesidades de los vecinos, presentó su plan de trabajo, mismo que espera implementar en caso de verse favorecido con el voto el próximo 6 de junio.

Kuri González dejó en claro que, para mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas, principalmente aquellas que viven bajo un régimen condominal, se impulsarán las acciones necesarias para eliminar los macromedidores y de esta forma generar justicia social.

“Mi compromiso total y absoluto con ustedes es eliminar los macromedidores y buscar hacerlos de forma particular, lo único que les puedo decir para poderles dar la garantía de que así va hacer, es mi comportamiento durante toda mi vida, el comportamiento te predice comportamiento, y dónde he estado, he cumplido”.

Aseguró que de salir beneficiado con el voto el próximo 6 de junio, en su administración se trabajará para blindar a Querétaro, con más tecnología que abone a la seguridad; así como un plan integral de prevención para mejorar el tejido social, y que las y los niños y jóvenes se acerquen al deporte, la cultura y la educación, en lugar de las drogas y la delincuencia.

En este sentido, reiteró la urgencia de crear una alerta educativa para ir por todos aquellos que dejaron sus estudios, esto por medio de becas y mejores planteles educativos, a la par de una mayor conectividad; además de que trabajará en crear más oportunidades para emprender, para crear más empresas y lograr una pronta reactivación económica.

El candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), en candidatura común con Querétaro Independiente (QI), también se comprometió a coordinarse, con cada uno de los municipios, para brindar mejores condiciones, servicios públicos, parques, luminarias, seguridad y conectividad en cada colonia y fraccionamiento; así como impulsar acciones para dar certeza jurídica a cada una de las familias queretanas y poder ofrecer una mejor calidad de vida.

En sincronía con estas propuestas, presentaron sus planes de trabajo el candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava; el candidato a diputado federal por el III Distrito, Ignacio Loyola; y los candidatos a diputados locales por el II y III Distrito, Manuel Pozo y Enrique Correa, respectivamente.