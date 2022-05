Elizabeth Olsen brilla en el estreno de Doctor Strange con revelador escote de lujo | VIDEO

La brujita que todos queremos luce impecable en la alfombra roja del evento más esperado del mes en Hollywood

La multifacética y despampanante actriz que le da vida a la bruja más sexy del cine en la actualidad, sorprendió a sus millones de fans en todo el mundo con un atuendo revelador durante la alfombra roja de la secuela del «Hechicero supremo» del universo Marvel.

Desde luego nos referimos a la hermosa y carismática Elizabeth Olsen, quien luce espectacular esta noche de gala junto con el elenco de la película «Dr. Strange in the Multiverse of Madness» en la premiere mundial.

Olsen le da vida a Wanda Maximoff, personaje poderoso que será el dolor de cabeza del «Hechicero supremo» y para todo un entramado de héroes que se especula será de lo mejor que veamos en el Universo Marvel en esta nueva fase después de la Saga del Infinito, con su transformación en La Bruja Escarlata.

La poderosa mutante se dejó ver con un atrevido atuendo en color negro, con una amplia apertura en el escote para deleite de sus millones de fans, quienes en pocos minutos acapararon la conversación, llenando de corazones y comentarios el perfil de Marvel y buscando sin pérdida de tiempo, más fotografías en la cuenta de Elizabeth.

iz además compartió un video a través de la cuenta oficial de Marvel en Instagram, en el que invita (con su enigmática sonrisa) a los fans de todo el mundo a que no se pierdan la segunda parte de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Patrick Stewart, además de la propia Elizabeth Olsen y un elenco sorpresa que podría darnos uno de los mejores estrenos de esta primavera.

La cinta se desarrolla después de los acontecimientos de Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home, así que si no las has visto, te sugerimos darles un vistazo y doadditar también de las series de Disney Plus, Wanda Visión, Loki, What if? y desde luego la primera parte de la saga del doctor Stephen Strange. El Heraldo