Elon Musk vs Twitter: Habrá juicio para decidir si el magnate debe comprar o no la red social

La de este martes era una audiencia preliminar dentro de una batalla legal sin precedentes entre el hombre más rico del mundo y la popular red social. A pesar de que atraviesa una crisis reputacional por la andanada de ataques y críticas de Musk, «las acciones de Twitter han estado en buena forma» desde que presentó la demanda, dijo a AFP el analista Dan Ives de Wedbush Securities.

«Da la impresión de que muchos inversores que leyeron la demanda concluyeron que este enfrentamiento tipo Game of Thrones en la corte terminará con una victoria de Twitter«, sostuvo. Al decir «victoria», Ives se refiere a que la jueza decida obligar a Musk a comprar la compañía californiana al precio que se pactó a finales de abril (54.20 dólares por acción) o que pague una considerable indemnización.

Es importante recordar que magnate de origen sudafricano deshizo unilateralmente el acuerdo el pasado 8 de julio, tras alegar que la junta directiva de Twitter no le había entregado información confiable sobre la cantidad de cuentas falsas activas en la popular red.

A judge has granted Twitter an expedited trial in its case to force Elon Musk to acquire the company for $44 billion.

“This ruling really goes to Twitter’s favor more than Musk’s," @alexiskweed says. "The trial is going to last for five days in October.” pic.twitter.com/oeuRXtHD2A

— Yahoo Finance (@YahooFinance) July 19, 2022