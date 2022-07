Elvis Presley: Así luce HOY la única esposa del «rey del rock» que sufrió una deformación por las cirugías en la cara

Tras el estreno de la cinta “Elvis”, la cual contó con la actuación principal de Austin Butler y Tom Hanks con la dirección de Baz Luhrmann, los usuarios y fanáticos del famoso “Rey del rock” han cuestionado más sobre la vida privada del famoso cantante, específicamente sobre su única esposa: Priscilla Presley con quien estuvo casado de 1967 a 1973.

Priscilla Ann Beaulieu Wagner nació en Brooklyn, Nueva York el 24 de mayo de 1945; se dedicó al mundo de la actuación de cine y televisión participando en producciones como “Dancing With The Stars”, “Dallas”, “The Fall Guy” y en películas como “The Adventures of Ford Fairlane”, Austin Powers: International Man of Mystery y The Naked Gun: From the Files of Police Squad!.

La también empresaria estadounidense saltó a la fama en 1967 luego de casarse con Presley con quien procreó a su hija Lisa Marie Presley; los famosos se separaron en 1972 y se divorciaron oficialmente en 1973.