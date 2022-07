Emir González, a Puebla para seguir sumando en la 5ta fecha de Trucks México Series

Se avecina un nuevo compromiso para el piloto potosino en Trucks México Series, llegando el próximo 16 y 17 de julio al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla, disputando la 5ta fecha de la temporada 2022.

El camino en su temporada debut dentro del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, continúa para Emir González, con su camioneta #22 Comercializadora Imperial/ Los Jefes Restaurante, del equipo también potosino, Dynamic Motorsport, buscando los puntos que le permitan escalar posiciones no solo en la tabla general, en donde se encuentra 12 gracias a una suma de 127 unidades, sino en el renglón de los novatos ubicándose 4to hasta el momento.

Para ello, deberá enfrentar un par de prácticas libres y calificación en la jornada sabatina, mientras el domingo 17 de julio tendrá una carrera pactada a 40 vueltas con 1 “Stage” en el giro 15, recorriendo el circuito de 2,590 metros, siendo la primera competencia en este formato en el 2022.

“El camino no ha sido fácil, pero veo un crecimiento importante de mi parte en todos los aspectos. Cada carrera me entiendo más con el equipo, me siento mejor en la categoría y eso es lo que se ve en los resultados”.

“Se sigue pensando en el título de los novatos, ahí seguimos en la pelea y buscaremos seguir sumando en Puebla para acercarnos al primer sitio, para poder luchar en la segunda parte de la temporada”.

Emir González está listo para disputar la fecha 5 de Trucks México Series el próximo 17 de julio con la visita de NASCAR México Series al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.